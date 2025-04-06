廚餘你丟對了嗎？「養豬、堆肥」兩類大不同　做錯1件事恐噴6000

▲家戶廚餘又分為「堆肥（非養豬）廚餘」及「養豬廚餘」2大類。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台灣每年浪費的食物接近400萬公噸，廚餘回收僅佔總量的6分之1，有超過100萬噸被民眾當作可燃垃圾丟棄。事實上，家戶廚餘又分為「堆肥（非養豬）廚餘」及「養豬廚餘」2大類，回收時間、地點與平常垃圾收運時間、地點相同，且垃圾與雜物不能混入廚餘，違者可依規定處1,200至6,000元罰款。

臺北市環保局曾說明，家戶廚餘分為「堆肥（非養豬）廚餘」及「養豬廚餘」2類，豬可以吃的放養豬廚餘，不能吃的放堆肥（非養豬）廚餘，而家戶廚餘回收的時間、地點與平常垃圾收運時間、地點相同，回收時請勿將垃圾與雜物混入廚餘內，違反者將可依規定處1,200～6,000元罰款。

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環保局指出，回收廚餘請先瀝乾水份，並儘量使用廚餘桶等容器盛裝，垃圾車到達時依分類倒入「養豬廚餘」及「堆肥（非養豬）廚餘」桶內回收。如使用塑膠袋盛裝廚餘，請倒出廚餘回收後，髒污塑膠袋可丟入垃圾車或收集桶。環保局提醒民眾，吃多少，煮多少，食物不浪費，廚餘可減量，不再食用的飯菜，請儘早清出回收。

養豬廚餘

家中不再食用的食物、食材，只要煮熟後豬可吃的，且不論生、熟均可，例如生肉、生內臟、生菜葉、水果、冷凍食品、過期食物、食材、各式調味料（鹽、太白粉、麵粉等）。養豬場高溫蒸煮後仍可讓豬食用、消化。

堆肥廚餘（非養豬）

無法食用的有機資材，例如果核（龍眼籽、荔枝籽、桃籽等等）、果皮（橘子、柳丁、蘋果、龍眼、荔枝等等水果外皮）、食材外殼（蝦、蟹、蛤蜊等外殼、落花生殼、菱角殼）、樹葉、花材、殘渣（茶葉渣、咖啡渣、蔗渣、中藥渣）、雞、鴨等小骨頭及豬、牛、羊等大骨頭，蒸煮後豬隻無法食用，但可堆肥再利用。

非廚餘

不能養豬及堆肥，例如食用油（廢食用油屬資源回收之一般類，可用瓶子盛裝並加註食用油後交給資源回收車回收）。

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