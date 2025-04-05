政院記者會郭智輝淪人形立牌　王鴻薇指「該換人了」需改組內閣





▲行政院召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，秘書長龔明鑫（中間）後方坐著經濟部長郭智輝。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰4日舉行記者會，提出規模達880億元的因應計畫，但有網友認為，政府依舊沒有提出實質補救措施。國民黨團書記長王鴻薇指出，經濟部長郭智輝宛如人形立牌，日前還被民進黨團總召柯建銘要求不能發言，認為財經及國安內閣團隊都該撤換。

王鴻薇表示，面對這次美國課徵我方32%關稅，政府顯然完全沒有掌握，且也完全沒有準備好，所以現在外界對於卓內閣是不是應該做內閣改組，以及是不是要撤換閣員，大家有非常熱烈的討論，尤其是郭智輝。

王鴻薇指出，從昨日行政院記者會可以看到，郭智輝竟然淪為人形立牌，加上前兩天在立法院，又被柯建銘要求說不能夠發言，質疑在這個節骨眼，難道經濟部長被封口了嗎？呼籲財經內閣真的應該要撤換。

王鴻薇也說，政府國安團隊其實也出了極大的問題，根據柯建銘日前稱有參加過國安會議，並斷言美國對台關稅最多也不過會課超過10%，這難道就是國安團隊掌握到的訊息嗎？跟真實的狀況距離如此遙遠，整組的國安團隊都應該換掉了。

另，針對桃園市長張善政提出要用超徵稅收5283億作為因應關稅調高，王鴻薇說，這跟國民黨團提出的普發現金一萬元毫不衝突，因為普發現金一萬元花費2300億元，占約40%，超徵稅收裡還有相當多的資金可以用在因應關稅調高對於企業的融資補助，普發現金一萬元也可以對未來可能面臨的經濟衰退，有刺激消費振興經濟的效果，都可多加討論。