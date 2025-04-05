瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

文／賴賴





瘋言瘋語

這部作品在動畫攝影技術上的運用極具創新，突破了傳統動畫以「定咖」鏡頭為主的敘事方式，改以大量動態攝影，使觀眾能夠以主觀視角與第三人稱視角交錯體驗劇情。這種流暢而靈活的鏡頭運動，使動畫更具電影感，營造出強烈的臨場感與沉浸感，觀眾不只是觀看，而是彷彿親身經歷了這場奇幻漂流。這樣的視覺設計不僅讓故事更具節奏感，也成功傳達了角色的情緒與環境的張力。



這是一部燒腦的作品，電影中的大環境動盪不安，主角小貓的旅程雖然看似是一場冒險，實則映照了現實社會中無數「無能為力」的生命。不論是因為環境變遷、社會壓迫，或是個人選擇，每個角色都在生存困境中掙扎，試圖尋找屬於自己的歸屬。而更值得探討的是，電影中的角色性格各自對應了佛法中的五毒：貪、嗔、癡、慢、疑，這使得整部作品更具哲理與深度。



電影透過這些角色的缺陷與掙扎，當無常示現時，生命呈現不可避免的困境，也讓觀眾在角色身上找到自身的影子。從對自我極度崇拜的貓象徵開啟，到結合不同動物特質的團隊，電影要說的是，獨活很辛苦且困難，透過團隊的共同努力，生命才能真正找到彼岸，那些在群體中不同特質的屬性，各有優缺點。找到融入團體的生存方式，展現自己的優勢強項，才能在團隊中獲得較優勢的生存條件。





片 名：喵的奇幻漂流

英文名稱：Flow

上映日期：2025/02/21

類 型：動畫、劇情

片 長：139分鐘

國 家：拉脫維亞

語 言：無

導 演：金茲斯巴洛迪斯利安

發行公司：光年映畫

劇情大綱

電影講述身為主角的黑貓，在洪水暴漲時，與包括水豚、狐猴、拉布拉多與一隻蛇鷲在內的動物夥伴們，於一艘小船上漂流的經過。

▲進入河流的陸地動物，只能依靠帆船存活。

▲每種動物都有優缺點屬性。

▲蛇鷲具有領導天賦與優勢，個子高看得遠，決策方向正確，但是就是強勢且驕傲。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI