　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媽祖繞境18禁忌一次看「3類人不能躦轎底」！第一次進香要穿新衣

▲大甲媽起駕,鎮瀾宮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大甲媽起駕。（圖／記者劉亮亨攝）

記者施怡妏／綜合報導

2025年大甲媽遶境活動於4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜遶境行程，今年報名人數突破20萬人，再創歷史新高，「粉紅超跑」的魅力席捲全台。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器，且有3類人不可以躦轎底。

命理師楊登嵙表示，隨著時代變遷，部分習俗禁忌有所放寬，但仍有一些規矩需要遵守，參加遶境活動前，應事先了解相關禁忌，以示對媽祖的尊敬，而誠心依然是最重要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【媽祖進香遶境18大禁忌】

1、第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

2、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器。

3、守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。

4、參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

5、出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨身物品、車輛必須淨過。

6、持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。

7、身穿「號褂」者，不得進洗手間。

8、持旗時不可倒置，以示尊敬。

9、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

10、懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。

11、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，以利鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

12、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

13、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）、右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

14、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

15、貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家。

16、不可隨地吐痰、抽菸，對媽祖及鄉親都是大不敬。

17、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

18、結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵軌道電路設備一度異常　南港到左營部分列車延誤

媽祖繞境18禁忌一次看「3類人不能躦轎底」！第一次進香要穿新衣

連假第3天「17處省公路」易塞　大甲媽遶境路線啟動交通管制

華南雲系甩水氣「今北東溼答答」　鋒面接力「下周2天雨最猛」

國營工作年薪百萬！女友爸嫌不上進「一定要嫁他嗎？」　全場喊分

台14甲線大禹嶺路基下陷60公尺　「車道有裂縫」單線雙向管制　

凌晨國道車潮湧1.5倍　今14路段易塞「國5龜速到午夜」　

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

圓夢！　彰泰國中「學霸美少女拚」進北一女科學班

今明雲多偶小雨　吳德榮：下半週防強對流劇烈天氣

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

高鐵軌道電路設備一度異常　南港到左營部分列車延誤

媽祖繞境18禁忌一次看「3類人不能躦轎底」！第一次進香要穿新衣

連假第3天「17處省公路」易塞　大甲媽遶境路線啟動交通管制

華南雲系甩水氣「今北東溼答答」　鋒面接力「下周2天雨最猛」

國營工作年薪百萬！女友爸嫌不上進「一定要嫁他嗎？」　全場喊分

台14甲線大禹嶺路基下陷60公尺　「車道有裂縫」單線雙向管制　

凌晨國道車潮湧1.5倍　今14路段易塞「國5龜速到午夜」　

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

圓夢！　彰泰國中「學霸美少女拚」進北一女科學班

今明雲多偶小雨　吳德榮：下半週防強對流劇烈天氣

卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

生活熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

載客到圓山大飯店　停車11分鐘被收300

全球股災　Joeman「烏鴉嘴」影片曝光

沒繫安全帶被開單！他一看照片傻眼了

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

綠博小火車撞人　她目擊嚇傻：全程都沒剎車

清明節後「4星座」順風又順水！事業運、貴人運大爆發

清明連假Day3變天有雨　下週鋒面報到

南港火鍋店冰淇淋藏「小強凍屍」店家歉

新人天天趴桌睡　她想告狀！一票人反勸

他停在停車場車格竟遭開單　原因曝光

華南雲系甩水氣「今北東溼答答」　鋒面接力「下周2天雨最猛」

保利香港拍賣2025春拍台北預展　珍稀拍品搶先曝光

更多熱門

相關新聞

去年地震多！禮儀業者曝「掃墓注意1狀況」

去年地震多！禮儀業者曝「掃墓注意1狀況」

這幾天是掃墓高峰期，命禮儀業者小冬瓜提醒，因為去年地震頻繁，民眾可以多注意親人的骨灰罐是否被位移了，如果有的話，建議要與家人們商量一下，該如何把骨灰罈放回正位很重要。另外，掃墓時也須注意一些禁忌，民俗專家廖大乙指出，離開時千萬不要說「再見」，而是應該直接轉身離開。

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

俄女專嫁前線士兵　等夫戰死爽領錢

俄女專嫁前線士兵　等夫戰死爽領錢

政府宣布「女生也要當兵」？查核中心闢謠

政府宣布「女生也要當兵」？查核中心闢謠

中興通訊換帥！女掌門方榕上任 企業成立40年來首位女性董事長

中興通訊換帥！女掌門方榕上任 企業成立40年來首位女性董事長

關鍵字：

大甲媽遶境禁忌命理教育女性祭祀

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面