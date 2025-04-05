媽祖繞境18禁忌一次看「3類人不能躦轎底」！第一次進香要穿新衣

▲大甲媽起駕。（圖／記者劉亮亨攝）



記者施怡妏／綜合報導

2025年大甲媽遶境活動於4日晚間10時45分起駕，展開9天8夜遶境行程，今年報名人數突破20萬人，再創歷史新高，「粉紅超跑」的魅力席捲全台。名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器，且有3類人不可以躦轎底。

命理師楊登嵙表示，隨著時代變遷，部分習俗禁忌有所放寬，但仍有一些規矩需要遵守，參加遶境活動前，應事先了解相關禁忌，以示對媽祖的尊敬，而誠心依然是最重要的。

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【媽祖進香遶境18大禁忌】

1、第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

2、女性月經來時，不得觸摸神明、香爐等法器。

3、守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得觸摸神明、香爐等法器。

4、參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」、「月內房」。

5、出發前要「淨身」，以香末焚燒「淨身」，隨身物品、車輛必須淨過。

6、持進香旗或配戴平安符者，不得躦轎、進浴室及廁所。

7、身穿「號褂」者，不得進洗手間。

8、持旗時不可倒置，以示尊敬。

9、從起駕宴開始茹素到祝壽大典結束後，才可開葷。

10、懷孕者不能躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。

11、躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前，以利鑾轎通過，不能戴帽子，要記得脫帽。

12、進出廟門不要踩門檻，踩門檻有不敬之意。

13、由寺廟內向外看出去，進出廟宇要從左門進（龍進）、右門出（虎出），進入時抬左腳（左為貴），出門時抬右腳，象徵平安吉祥。

14、參與遶境期間不得口出穢言、亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

15、貼身衣物不得露出，如果因時間過久，怕穿過的衣褲發出味道，可利用便利超商先寄回家。

16、不可隨地吐痰、抽菸，對媽祖及鄉親都是大不敬。

17、隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

18、結束遶境或是提前回家，都要跟媽祖參拜報備，告知媽祖準備回家，祈求平安。