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桃園彩芋季4／6閉幕不閉園　4／12-13「西瓜種植日」接續登場

▲桃園彩芋季4/6閉幕不閉園

▲清明連假氣溫回暖，桃園彩芋季吸引大批遊客入園賞花。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園彩色海芋季因清明連假氣溫回暖，吸引大批遊客入園賞花。市府農業局4日表示，由於花況正值盛開，近兩日湧入逾15萬人次賞花，花期預估可再延續一週，為滿足遊客期待，原定4月6日閉幕的彩色海芋季，將採閉幕不閉園模式持續開放至4月13日，讓遊客多一周賞花時間。

▲桃園彩芋季4/6閉幕不閉園

▲彩芋正值盛開。（圖／農業局提供）

此外，4月12、13日連續兩天，彩色海芋季展區將同步舉辦「西瓜種植日」活動，邀請專業西瓜達人現場教導種植技術與西瓜栽培知識，詳情可洽「溪海休閒農業區」臉書粉專報名體驗，邀您一起來賞花、體驗種西瓜樂趣。

▲桃園彩芋季4/6閉幕不閉園

農業局長陳冠義指出，桃園彩色海芋季已成為全台指標性春季花卉盛事，今年在溪海休閒農業區打造超過14萬株彩色海芋絢麗花海，而開展前受連續低溫影響，部分花卉生長速度延緩，整體花況目前約開七成，隨著連假期間氣溫回暖，賞花人潮踴躍，近兩日已經吸引超過15萬人次入園，同時花況也預估將達最大值。

農業局綜合考量不同品種花期生長，也適逢兒童節假期，特別送給全台小朋友最棒的大自然禮物，原定為期9天展至4月6日止，加碼4月7日至13日為期一周閉幕不閉園，邀請大小朋友來拍照賞花，玩互動體驗認識生態教育。

陳冠義說，彩色海芋季今年不僅有繽紛多元的花海景觀，更結合自然保育概念，融入生態教育與互動體驗，像是跨距長達35米的「海盜迷蹤」，在巨型海盜船打造多組親子互動闖關遊戲，包含「紅火蟻防線」、「埃及聖䴉射擊」、「斑腿樹蛙記憶翻翻樂」及「海盜八哥丟圈圈」等，象徵入侵桃園的外來種動植物，讓大小朋友在欣賞花海之餘，也能了解台灣外來種與原生種的生態現況。

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