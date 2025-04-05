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卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

▲▼信義房屋信義世貿店孫國豪商圈訪問，台北醫學大學,北醫,台北醫學大學附設醫院,北醫大,臺北醫大,醫院。（圖／ETtoday資料照）

▲台北醫學大學附設醫院的婦科名醫，切除病患兩側卵巢，判賠60萬元確定。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北醫學大學附設醫院婦產科主治醫師張景文，2016年間為一名女病患手術時，一開始說要切除「左側卵巢」，結果竟切除右側卵巢。病患症狀沒改善，張景文索性第二次動刀切除其左側卵巢。女病患兩側卵巢遭切除失去生育能力，提告求償8百萬元，一審判賠90萬元，案經上訴，二審改判賠60萬元，全案確定。

提起訴訟的女子為計程車司機，現年50歲，她因為腹痛及卵巢囊腫，2013年8月起就向張景文求診。而她提起訴訟指稱，向張景文求診吃藥多年後，2016年11月間張景文告知藥物治療無效，建議摘除左側卵巢，張景文還說，摘除後尚有右側卵巢，不影響生育能力。女子簽下手術同意書，進行手術。

不過手術結束後，女子發現左側卵巢囊腫的症狀沒有改善，詢問張景文後才發現竟然是右側卵巢被切除。最後在張景文建議下，又在2017年4月間，讓張景文第二次手術摘除左側卵巢與輸卵管。女子因為兩側卵巢均已摘除而喪失生育能力，且因缺乏女性荷爾蒙，終生須服用、塗抹賀爾蒙藥物，並受假性月經所苦。她更因此罹患憂鬱症，2018年1月間2次自殺失敗。女子痛苦不堪，因此提出民事訴訟，向張景文與北醫附設醫院，請求連帶賠償800萬元。

法院審理時，張景文拒絕賠償，辯稱多年來的治療下，女子早就知道自己兩側卵巢均有腹痛、囊腫的狀況。而第一次手術時確實已經詳盡告知義務，也說明要切除右側卵巢，手術記錄單也記載第一次手術名稱為腹腔鏡右側輸卵管卵巢切除術，並無疏失。但一審法院最後仍認定張景文有疏失，判決醫院與醫師連帶賠償90萬元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，根據當時第一次手術前評估表之術前診斷為「Left overian tumor（即左側卵巢囊腫）」、施行手術為「Laparoscopic left salpingo-oophorectomy（即腹腔鏡之左側卵巢及輸卵管切除手術）」，另外手術前之麻醉同意書上也記載外科醫師實施手術名稱為「腹腔鏡左側卵巢切除手術」，護理紀錄表經當時護理人員記錄「病人因9月份左腹痛至門診就醫，發現左側卵巢囊腫復發，醫師建議入院開刀」等等，在在顯示當時治療目標為左側卵巢。

此外，高院也根據衛生福利部醫事審議委員會的鑑定意見，認為「張景文依手術過程所見，切除病人右側卵巢腫瘤及輸卵管之病灶，符合婦科治療囊腫、腫瘤等問題之臨床標準，但術前似未向病人說明清楚，或有不足之處...」因此高院認為張景文確實有疏失，必須賠償。經過計算後，高院二審改判決醫院與醫師連帶賠償60萬元。全案確定。

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