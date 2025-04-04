華航商務艙驚見露鳥俠！　女遇台男露下體「離臉僅10公分」

▲華航商務艙傳出性騷案件，港籍澳洲女子控訴後方男乘客在她面前裸露生殖器。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中華航空為台灣航空界龍頭，成立逾一甲子以來對外承諾要提供最好的飛航品質和機上服務，香港裔澳洲籍A女搭乘華航要從台北回澳洲雪梨時，卻在商務艙遇上台籍男子露下體猥褻，並控訴華航處理態度不當，導致涉案者逍遙法外，她事發至今一年半仍活在陰影底下，決定出面爆料還原當時情況，盼能得到一份公道。華航至今未回應此事。

A女表示，她當時探望完親戚要從香港返程，她花費10萬元搭乘搭乘CI051班機商務艙回澳洲雪梨，2023年6月11日先搭機抵達臺北，其座位號碼為10A，坐她後方11A位置的男子X男自上飛機後就不斷點酒精飲品，起初她不以為意，客艙熄燈後才是惡夢的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A女回憶，當時機內提供完餐點後一陣子，客艙內呈熄燈狀態，讓大多數乘客可以休息，怎料後方X男餐後竟發酒瘋，雙腿不受控的狂踢前方座位椅背，持續踢椅背並發怪聲等行為嚴重影響到A女，A女不堪其擾遂決定求助機組人員幫忙。

「裸露下半身，站在我旁邊。」A女驚恐表示，當她正準備起身與機組人員反應被踢椅背的狀況時，發現該名男子竟裸露著下體走到她旁邊，生殖器更僅離其臉龐10公分左右，她當下極度震驚及噁心，環顧四周沒看見任何機組人員，馬上跑向前艙的廚房區，叫醒座艙長並向他反應遇到的情況。

▲受害乘客A女表示，想跟機組人員反應遭踢椅背時，竟看見該男子露下體站她身旁。

座艙長出來後親眼目睹X男在機上裸露下體，馬上提供毛毯讓男子將生殖器遮住，隨後空姐告訴A女機長已經知道整個情況，並在降落前一小時，提供給A女一份投訴表單，讓她填寫個人資訊，座艙長也在表單上以目擊證人的身份填寫了相關內容。

A女透露，投訴單上僅有提及男子酒後失序，對於裸露下體一事隻字未提，原以為機組人員會在當下就通報機場，並在抵達雪梨後讓該名男子接受聯邦警察的審問，怎料落地後機組人員竟當沒這回事，讓X男優先下機外，還讓其大搖大擺離開，讓A女相當不能接受。

A女母親知情後，隨即向華航雪梨分公司反應此事，當時雪梨分公司表示會向當日座艙長和機組人員了解情況，兩周後收到華航回應表示，當時機上電報及無線電設備故障所以未能報警，提到X男已離開華航無責追究，建議A女自行赴當地警局報案。

▲A女質疑機組人員在她遭受性騷時，未通報航警將涉案男子帶回調查。

A女對於華航後續處理方式感到相當不解，而她在事發後不僅睡眠出現障礙，每當閉上雙眼，就會回想起當晚被踢椅背、看見下體的恐怖經過。A女後續自行到當地聯邦警局報案，並通報澳洲飛安委員會，事件過了一年多後得知因為華航為外國航空公司，所以沒有對其裁罰，案件最終也不了了之。

「若及時作為情況可能不會這樣。」A女赴警局報案後轉述警方說法，表示若當日機長或座艙長即時報案，該名男子下機後就可能被逮捕，並面臨高額罰金，如今出面爆料，是希望華航能夠重新審視機組人員的素質及受害人的權益，並還給她一份公道。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

延伸閱讀

▸ 華航露鳥俠2／商務艙男客露下體猥褻女客 座艙長下機當八卦爽吃大餐

▸ 悲傷兒童節1／5歲自閉童早療機構昏迷！腦部重創2年卻查無真相

▸ 原始連結