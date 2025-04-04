　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

華航商務艙驚見露鳥俠！　女遇台男露下體「離臉僅10公分」

華航商務艙傳出性騷案件，港籍澳洲女子控訴後方男乘客在她面前裸露生殖器。（示意圖／翻攝畫面）

▲華航商務艙傳出性騷案件，港籍澳洲女子控訴後方男乘客在她面前裸露生殖器。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中華航空為台灣航空界龍頭，成立逾一甲子以來對外承諾要提供最好的飛航品質和機上服務，香港裔澳洲籍A女搭乘華航要從台北回澳洲雪梨時，卻在商務艙遇上台籍男子露下體猥褻，並控訴華航處理態度不當，導致涉案者逍遙法外，她事發至今一年半仍活在陰影底下，決定出面爆料還原當時情況，盼能得到一份公道。華航至今未回應此事。

A女表示，她當時探望完親戚要從香港返程，她花費10萬元搭乘搭乘CI051班機商務艙回澳洲雪梨，2023年6月11日先搭機抵達臺北，其座位號碼為10A，坐她後方11A位置的男子X男自上飛機後就不斷點酒精飲品，起初她不以為意，客艙熄燈後才是惡夢的開始。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A女回憶，當時機內提供完餐點後一陣子，客艙內呈熄燈狀態，讓大多數乘客可以休息，怎料後方X男餐後竟發酒瘋，雙腿不受控的狂踢前方座位椅背，持續踢椅背並發怪聲等行為嚴重影響到A女，A女不堪其擾遂決定求助機組人員幫忙。

「裸露下半身，站在我旁邊。」A女驚恐表示，當她正準備起身與機組人員反應被踢椅背的狀況時，發現該名男子竟裸露著下體走到她旁邊，生殖器更僅離其臉龐10公分左右，她當下極度震驚及噁心，環顧四周沒看見任何機組人員，馬上跑向前艙的廚房區，叫醒座艙長並向他反應遇到的情況。

受害乘客A女表示，想跟機組人員反應遭踢椅背時，竟看見該男子露下體站她身旁。（圖／翻攝自華航官網） 

▲受害乘客A女表示，想跟機組人員反應遭踢椅背時，竟看見該男子露下體站她身旁。

座艙長出來後親眼目睹X男在機上裸露下體，馬上提供毛毯讓男子將生殖器遮住，隨後空姐告訴A女機長已經知道整個情況，並在降落前一小時，提供給A女一份投訴表單，讓她填寫個人資訊，座艙長也在表單上以目擊證人的身份填寫了相關內容。

A女透露，投訴單上僅有提及男子酒後失序，對於裸露下體一事隻字未提，原以為機組人員會在當下就通報機場，並在抵達雪梨後讓該名男子接受聯邦警察的審問，怎料落地後機組人員竟當沒這回事，讓X男優先下機外，還讓其大搖大擺離開，讓A女相當不能接受。

A女母親知情後，隨即向華航雪梨分公司反應此事，當時雪梨分公司表示會向當日座艙長和機組人員了解情況，兩周後收到華航回應表示，當時機上電報及無線電設備故障所以未能報警，提到X男已離開華航無責追究，建議A女自行赴當地警局報案。

A女質疑機組人員在她遭受性騷時，未通報航警將涉案男子帶回調查。（示意圖非當事人／周志龍攝） 

▲A女質疑機組人員在她遭受性騷時，未通報航警將涉案男子帶回調查。

A女對於華航後續處理方式感到相當不解，而她在事發後不僅睡眠出現障礙，每當閉上雙眼，就會回想起當晚被踢椅背、看見下體的恐怖經過。A女後續自行到當地聯邦警局報案，並通報澳洲飛安委員會，事件過了一年多後得知因為華航為外國航空公司，所以沒有對其裁罰，案件最終也不了了之。

「若及時作為情況可能不會這樣。」A女赴警局報案後轉述警方說法，表示若當日機長或座艙長即時報案，該名男子下機後就可能被逮捕，並面臨高額罰金，如今出面爆料，是希望華航能夠重新審視機組人員的素質及受害人的權益，並還給她一份公道。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

延伸閱讀
華航露鳥俠2／商務艙男客露下體猥褻女客　座艙長下機當八卦爽吃大餐
悲傷兒童節1／5歲自閉童早療機構昏迷！腦部重創2年卻查無真相 　
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
六福村「89猴」自稱國軍小哥哥！　起底曾參加拳霸
徐亨認離婚！患腦瘤扛2億債　簽切結書淨身出戶
六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原：青少年像遊魂
川普關稅大刀掃到台灣　謝金河：汽車業扶不起阿斗
這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉
六福村「89猴」IG嗆警：挑戰公權力　影片最後3秒求饒
陳偉殷助陣經典賽中華隊　加入團隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航商務艙驚見露鳥俠！　女遇台男露下體「離臉僅10公分」

清明掃墓後別急回家！民俗專家再揭「淨符除穢」2細節

快訊／06:55台南官田規模4地震　最大震度4級

清明節「國道9魔王路段」最塞　國5北上恐回堵到午夜

春雨下週接力　專家曝陰雨連6天：小心冰雹雷擊

今天清明！高溫上看29℃　「華南雲系」移入變天

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原：青少年像遊魂

掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

蘇一峰演講遭青鳥出征鬧到取消　他嘆：閩南狼都比醫學博士有資格演講

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

阿弟女兒幫Energy配CP　笑喊：爸爸是攻XD

華航商務艙驚見露鳥俠！　女遇台男露下體「離臉僅10公分」

清明掃墓後別急回家！民俗專家再揭「淨符除穢」2細節

快訊／06:55台南官田規模4地震　最大震度4級

清明節「國道9魔王路段」最塞　國5北上恐回堵到午夜

春雨下週接力　專家曝陰雨連6天：小心冰雹雷擊

今天清明！高溫上看29℃　「華南雲系」移入變天

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原：青少年像遊魂

掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

蘇一峰演講遭青鳥出征鬧到取消　他嘆：閩南狼都比醫學博士有資格演講

川普關稅戰各國反應一次看！　澳洲總理怒：這不是朋友的行為

休假卻不知要幹嘛？給工作奴的5個放假建議

苗栗三義住宅火災　1女墜樓疑骨折

Volvo高層人事異動！前執行長回鍋、Rowan創銷量新高仍走人

母被迫下海養大2女兒　失職父「年收百元」回頭要錢慘被打臉

全聯1元搶生鮮、家樂福生活用品買1送1！連假超市量販優惠一次看

小孟老師／4月4日星座運勢　水瓶財運靠直覺準沒錯

陳炳辰／北市新案漸入「無差別百萬時代」　4區還有7字頭

41歲投手莫頓飆出10次三振！創金鶯隊史紀錄

川普關稅大刀台股剉咧等！專家曝2族群最慘　2檔驚險逃過

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

生活熱門新聞

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

清明飆25℃一日入夏！下周變天

六福村未成年受困　運將還原現場

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　驚動衛生局稽查

台南4.9地震「鄰近兩個斷層」　專家：相關性待釐清

今年清明節在4月4日！天文館曝原因

快訊／06:55台南官田規模4地震　最大震度4級

蘇一峰演講　遭青鳥出征鬧到取消

預約秒殺卻0人到場　宜蘭綠博：公民教育怎麼了

急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告

停車場「單日1920元」驚人價錢遭疑：把遊客當盤子

太魯閣事故裝燈一年亮5天　Cheap酸智障

外國妹讚台灣水果　下秒被1果實打敗

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

小S婉拒工作走不出傷痛「天崩地裂」　

清明飆25℃一日入夏！下周變天

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

六福村未成年受困　運將還原現場

六福村免費玩「擠爆」！晚間一堆未成年被丟山上

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面