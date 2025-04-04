台中輕航機降落觸樹木墜毀　業者管理疏失、操作證逾期釀禍

▲台中輕航機事故現場機體位置圖。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

台中市烏日區「旺偉飛行休閒俱樂部（太亞航空協會）」去年7月發生一起輕航機墜毀事故，造成1名飛行教官及1名新加坡女乘客從約2樓高處墜落，釀2人受傷。國家運輸安全調查委員會公布事故調查報告，發現主因業者疏於管理活動場地，導致樹木突入須淨空範圍，且業者申請的跑道長度不足、事故操作人操作證逾期後仍從事飛航活動。

運安會表示，台中市烏日區一架Savannah S型超輕型載具去年7月落地時，墜毀於13跑道頭北側樹林。經調查，業者對於活動場地附近，影響跑道轉接面及進場面的樹木疏於管理，致樹木突入須淨空範圍。事故當時活動場地上方可能存在一風向風速變化較為明顯的區域，造成載具向左滾轉後偏離航道，左翼碰觸高於進場面樹木而墜毀。

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運安會也說，事故操作人操作證逾期後仍從事飛航活動，且業者申請的跑道長度不足、固定障礙物未符淨空範圍要求、活動場地管理不良，以及未通報事故、自行移動拆解事故載具殘骸等作為，皆顯示其對於法規遵行亟待改善。

此外，運安會指出，烏日活動場地呈現有障礙物高於跑道進場面與轉接面情形，未符合超輕型載具管理辦法的飛航安全範圍標準，民航局對於太亞活動場地的申設審查及檢查，應完整考量實務運作狀況，以維護飛航安全。

運安會針對此次事故提出運輸安全改善3項建議，其中，要求業者確實遵行各項法規、標準程序及協會活動指導手冊，進行超輕型載具活動；建議民航局檢討超輕型載具活動相關審查及檢查機制，以完善超輕型載具管理，另督導業者確遵各項法規、程序及手冊進行超輕型載具活動。

民航局表示，事故發生後立即暫停該協會飛航活動，針對肇事航空器操作人教練操作證逾期部分，民航局完成調查後，已於去年12月12日依民航法裁罰6萬元。

民航局也說，已要求所有活動團體重新檢視活動場地及人員、航空器。除場地淨空範圍需符合法令規定，活動前應確實檢查人員需由合格操作證，也要求落實維護載具操作安全、加強載具與發動機檢查，各項維護記錄應登載並保存，以確保活動安全。