台灣苦吞「32％關稅」！　賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

▲川普今宣布對等關稅措施。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

美國總統川普於當地時間2日下午4時，在白宮正式宣布對各國進口商品實施「對等關稅」政策。根據該政策，美國將對所有進口商品徵收10%的基本關稅，並針對部分國家額外徵收更高關稅，其中針對台灣的對等關稅率為32%。消息一出，總統賴清德和行政院長卓榮泰臉書被大量網友灌爆。

川普表示，美國將依據各國對美課徵的關稅進行回應，設定約一半的「折扣」關稅。根據美國官方數據，台灣目前對美國進口商品課徵64%關稅，因此美方決定對台灣商品徵收32%關稅。此外，美國將對中國大陸徵收34%關稅，歐盟20%，印度26%，南韓25%，日本24%，瑞士31%，越南46%，英國與巴西則為10%。

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川普在演說中強調，這項關稅措施是美國「經濟獨立宣言」的一部分，將有助於美國減稅並償還國債。他指出，美國過去長期遭受貿易不公待遇，這項新政策將確保美國獲得公平貿易條件。

消息一出，台灣政壇與網路社群掀起熱烈討論。許多網友湧入總統賴清德與行政院長卓榮泰的社群平台留言，質疑政府是否有事前因應對策，並要求提出解決方案。一些網友表示，「請問被加了32%的關稅是預料之中嗎？要如何解決？」「對美國不要言聽計從，要適度應對」、「台積電都送出去了，關稅也沒優惠」。

此外，也有網友批評政府對美關係策略：「對等關稅才比中國大陸少2%，這樣的外交政策真的有效嗎？」「32%？不是很親美嗎？」

面對美國突如其來的關稅措施，台灣政府尚未發表正式回應。外界關注，台美經貿關係是否會受到影響，以及台灣政府將如何應對此一重大經濟變局。

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