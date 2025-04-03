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藥王參戰？標記ØZI開嗆「不配一線」秒刪文：進場時機不對

記者閔文昱／綜合報導

頑童MJ116昨（2日）釋出新歌《無袂煞》，其中團員瘦子唱道「他不拜關二哥，ozi他只勾二嫂」，火藥味十足，被指疑似就是開嗆ØZI過往與吳卓源、自己表哥之間的感情紛爭。而先前才引發台饒「diss戰爭」的饒舌歌手Asiaboy禁藥王此次也發文標記ØZI開嗆，不過隨後就將貼文刪除，引來網友熱烈討論。

有「鄉民老婆」之稱的吳卓源，去年3月被爆介入男星朱軒洋與美妝網紅Cindy戀情，事業形象大跌，當時更被挖出曾與瘦子表哥交往，還劈腿某男歌手，因此甩了瘦子的表哥，而該男歌手當時就盛傳是ØZI，如今瘦子就在新歌歌詞中提及「OZI」，雖並非「ØZI」，但仍讓人引發聯想。

▲禁藥王（左）發文標記ØZI開嗆，隨後刪文。（圖／翻攝自IG／asiaboyfish、ozifp）

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▲禁藥王（左）發文標記ØZI開嗆，隨後刪文。（圖／翻攝自IG／asiaboyfish、ozifp）

值得注意的是，歌曲發布後，禁藥王也在個人Threads發文標記ØZI開嗆，「君子報仇十年不晚，ØZI看你被嗆真的超爽的，講不出內涵的人也配一線？呸。」不過貼文發出不久就遭刪除，禁藥王也再次發文表示，「進場時機不對，我再等等好了。」

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針對《無袂煞》歌詞是否意有所指？本色音樂表示，「要說的都寫在歌裡了，請大家自行聽歌吧，我們不多做其他回應了，謝謝。」

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