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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民防課教「戰時帶避孕藥、保險套」　黑熊學院：降低傷害的方法

▲▼避孕,保險套。（圖／pixabay）

▲保險套示意圖。（圖／pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名政治立場親綠的女網友透過Line傳訊曾在民防課學到，戰爭時女生要帶保險套及避孕藥，避免被侵犯後不會生病或懷孕等，希望可以藉此說服對方加入大罷免的行列。此文引起大批網友討論、轉傳，而出處則是黑熊學院的「女性在戰災時，該如何思考避難對策？」文章。

該名女網友在threads上傳與爸爸在1日深夜11時7分的對話，「我之前去上民防課，你知道他要我們女生帶什麼嗎？保險套跟事後避孕藥，以免戰爭時被侵犯不會生病或懷孕。如果不能用保險套就要吃事後藥，我連假也想回家跟你們去玩，但我很怕戰爭或併吞，我必須對抗一直刪國防預算的立委」，而女網友的爸爸直到1日深夜11時11分未讀訊息。

該文於1日深夜11時19分PO出，至今累積37萬次觀看，按讚數達2.4萬、留言606則、轉發1024次，許多網友截圖分享該文並引起討論。

據悉，該民防課為黑熊學院於2024年6月19日「女性在戰災時，該如何思考避難對策？」中的節錄。文中第三階段表示，戰爭考驗的就是整體社會韌性，而保持強大意志的方法，就是讓自己「比較好過」，因此要學會自我照顧。

黑熊學院表示，戰時要學習讓自己冷靜下來，深呼吸或冥想等，或尋找心理支持與可用資源，例如家人照片、玩偶、幸運物、幸運符，並與志同道合的人傾訴，保持心理健康，外出時務必結伴行動。

黑熊學院提醒，此時要延伸思考「性暴力的可能性」，「我們應極力避免這樣的事情發生，然而仍需思考這方面的應對可能。當我們沒有任何退路，避孕藥或保險套，會是將傷害降低的方法之一」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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