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致命主動脈剝離！未及時手術半數死亡　醫曝控血壓4重點遠離風險

▲陳偉華醫師提醒民眾，主動脈剝離是心血管急症中最致命的疾病之一。（圖／玉里醫院提供，下同）

陳偉華醫師提醒民眾，主動脈剝離是心血管急症中最致命的疾病之一。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來有許多知名人物因發生主動脈剝離而引發外界關注，衛生福利部玉里醫院心臟內科陳偉華醫師深耕南花蓮醫療多年深受民眾信賴，他提醒：「主動脈剝離是心血管急症中最致命的疾病之一，若未及時手術，48小時內半數患者死亡；即使接受治療，整體死亡率仍高。

▲陳偉華醫師提醒民眾，主動脈剝離是心血管急症中最致命的疾病之一。（圖／玉里醫院提供，下同）

醫師提醒，主動脈剝離的早期識別症狀如突發劇烈胸痛、背痛應迅速就醫。

主動脈剝離的早期識別症狀（如突發劇烈胸痛、背痛）、迅速就醫和嚴格控制血壓是改善預後的關鍵。如何預防主動脈剝離？玉醫陳偉華醫師強調：「保持良好的血壓控制不僅對預防剝離至關重要，即使發生剝離也能提高存活率，因此定期監測血壓和按時服用降血壓藥物至關重要！

高血壓常被稱為「隱形殺手」，因為它通常沒有明顯症狀，卻會顯著增加心臟病、中風、腎衰竭和主動脈剝離的風險。當一個人多次測量血壓高於140/90 mmHg（糖尿病或腎病患者高於130/80 mmHg）時，即可確診為高血壓。準確診斷通常需要在診所或家中使用經過驗證的血壓計進行多次測量，有時還需要24小時動態血壓監測來排除白袍高血壓或隱匿性高血壓。」

▲陳偉華醫師提醒民眾，主動脈剝離是心血管急症中最致命的疾病之一。（圖／玉里醫院提供，下同）

陳偉華醫師指出高血壓治療與日常照護四大重點。
 
主動脈剝離發生在人體主要動脈——主動脈的內層出現撕裂時。血液從撕裂處湧入血管壁內外層之間，形成一個假腔通道。長期未受控制的高血壓是導致主動脈剝離最重要的危險因子之一。高血壓會持續增加主動脈壁承受的機械壓力，隨著時間推移使血管壁變得脆弱，更容易發生撕裂。

▲陳偉華醫師提醒民眾，主動脈剝離是心血管急症中最致命的疾病之一。（圖／玉里醫院提供，下同）

醫師表示，許多高血壓患者並不知道自己患病，早期診斷和持續管理是預防中風或主動脈剝離等致命併發症的關鍵。

 陳偉華醫師提醒您高血壓治療與日常照護四大重點：
 一、生活方式調整（首要步驟）
• 減少鹽分攝取 
• 採用心臟健康飲食：如DASH飲食，強調多吃水果、蔬菜與全穀物 
• 維持健康體重 
• 避免過量飲酒 
• 戒菸 
• 規律運動：建議每天快走30分鐘 
二、藥物治療（生活調整不足時介入）
• 常見藥物包括： 
• ACE抑制劑 
• ARBs（血管張力素II受體阻斷劑） 
• 鈣離子通道阻斷劑 
• 利尿劑 
三、日常自我照護
• 在家監測血壓並記錄數值 
• 定期回診追蹤病情與藥效 
四、公眾意識與早期診斷
• 許多患者不自知患病 
• 早期診斷與持續管理是預防中風、主動脈剝離等致命併發症的關鍵 
 
高血壓日常照護的公眾意識至關重要！許多高血壓患者並不知道自己患病，早期診斷和持續管理是預防中風或主動脈剝離等致命併發症的關鍵。
 
民眾如有需要，請撥打：03-8886141#1101、1102掛號心臟內科陳偉華醫師。

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