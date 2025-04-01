萬元按摩可治近視？　家長誤信偏方…9歲女度數「反增100度」　

▲雯雯按摩後，近視度數增加了100度。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名9歲女孩雯雯（化名）近日被診斷出假性近視。雯雯的媽媽卻聽信偏方，花了1.2萬元（人民幣，下同，約台幣5.4萬元）買了眼周按摩課程，想「根治」女兒的近視。怎料，3個月過後，雯雯的近視度數反而增加了100度。

據《極目新聞》報導，雯雯是武漢某小學三年級學生，學期初時，因上課看不清楚黑板，媽媽帶她到眼鏡店驗光，懷疑是假性近視。驗光師建議，散瞳驗光並配鏡矯正，但雯雯媽媽卻因聽朋友說「戴眼鏡會讓度數加深」，還會變成「金魚眼」，拒絕配戴眼鏡，轉而打聽「自然療法」。

雯雯媽媽經朋友推薦，一家宣稱「中醫按摩根治近視」的機構，吸引了她的注意。每週三次，雯雯被帶到按摩店，技師用精油推拿眼周穴位，還用所謂的「睫狀肌激活儀」照射，每次收費380元。

她看到女兒按摩後說「看東西清楚點了」，便咬牙購買了半年課程，累計花費1.2萬元。

▲雯雯媽媽花了1.2萬元人民幣，購買眼周按摩課程。（示意圖，與本文提及當事人無關／pixabay）

然而，短短三個月後，雯雯頻繁揉眼，哭訴眼睛很累，寫作業時幾乎趴在桌上，坐在教室第一排也看不清楚黑板。家長這才慌忙帶她來到武漢大學附設愛爾眼科醫院就診。

經檢查，雯雯的雙眼遠視儲備已消耗殆盡，從假性近視變成真近視，眼軸長度超出同齡兒童正常值，近視度數飆升至右眼125度、左眼175度，較此前增長近100度。

蔡春豔醫師表示，「假性近視若不及時治療，可能在短時間內，發展為真性近視，雯雯家長盲目選擇按摩治療，不僅延誤了治療時機，頻繁按壓眼球，還可能導致近視度數加深。」

蔡醫師表示，「孩子近視後，首先要確定是真性近視還是假性近視，如果是假性近視，透過休息和正確驗光可以改善視力，按摩只能緩解眼睛疲勞，短時間內有限地提高視力，但效果很快就會消失。」

蔡醫師強調，「真性近視是不可逆的，只能透過正確方法，像是堅持戶外活動，注意寫字姿勢、減少電子產品使用等，才能控制近視加深速度。」