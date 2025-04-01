無家可回月睡不著！好心房東降價　清水爛尾樓受災戶全數安置

▲清水爛尾樓一名受災戶在市府及不動產租賃住宅服務公會協助下找到沙鹿套房，房東佛心降價出租。（圖／台中市社會局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市清水區中興街屋齡近50年的集合式住宅大樓，因5、6樓塌陷被公告停止使用， 10戶住戶被要求在4月底前全部搬離。台中市政府表示，在社會局、區公所及不動產租賃住宅服務公會積極協助與媒合下，住戶已全數找到新的安頓處所，當中包括佛心房東降價，套房房租從7000元降到6000元，住戶們都把握時間返回舊家，整理行李搬至新住處。

社會局指出，住戶安置旅館期間，家庭中心啟動一戶一社工關懷，偕同區公所人員和里長，每日電話關心問候、親訪關懷慰問、發送基本生活物資與提供租屋資訊。受影響的10戶，目前有8戶找到新的租屋處，1戶依親，1戶暫時依親並持續尋找租屋。

▲清水危樓5、6樓無預警塌陷，受影響住戶多半為中低收入戶，市府也積極協助尋覓落腳處。（圖／資料照片）



社會局表示，住戶林女士安置期間十分焦慮，經常徹夜難眠。不動產租賃住宅服務公會協助她在沙鹿區找到1間原價月租7000元的套房，並與房東爭取降價為6000元，更協議在合約生效前免費提前入住；同時，公會也確認林女士可申請約4000元的租屋補助，讓她安心簽約入住。

社會局表示，清水這棟集合式住宅大樓，經建築師、土木技師、結構技師3大技師公會現勘評估後，已公告並通知建築物住戶、所有權人停止使用，並限期4月30日前遷離，目前受影響的住戶已全數妥善安頓，市府後續將持續追蹤關懷。