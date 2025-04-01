牛五蔵「2盤肉破萬」！消保官要查了　網要求出示有機櫛瓜採購證

▲知名餐廳「牛五蔵」無菜單燒烤竟要價1萬5440元，引發顧客質疑。（圖／翻攝自Facebook／牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン ）

圖文／CTWANT

台南安平區知名餐廳「牛五蔵」近日因消費爭議引爆輿論怒火。有消費者控訴，在該店慶生時點了5人份無菜單燒烤，結帳金額竟高達1萬5440元，其中包含2盤牛肉要價5500元及4600元，8片山藥和12片櫛瓜各收880元，甚至連炭火費也被加收80元，離譜價格讓網友直呼「貧窮限制想像」。

更令消費者不滿的是，全程自助烤肉卻被收取1404元服務費，詢問肉品部位時店員一問三不知，僅回覆「老闆key的」，質疑店家缺乏專業且定價不合理。

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面對爭議，業者劉柏翰強調食材均選用「去頭去尾」的精華部位，堅稱價格合理但願虛心改進，並於臉書發布聲明承諾改善菜單透明度與員工訓練。

▲牛五藏聲明右下角一行字（左圖）再引起熱議，店家悄悄刪除（右圖）。（圖／翻攝自Facebook／牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン ）

然而，聲明稿右下角一行「保留法律追訴權」的小字再度點燃網友怒火，痛批店家不先解釋價格爭議，反而急於威脅提告，危機處理能力堪憂。在輿論壓力下，店家悄悄撤下原文，重新發布刪除法律字眼的「空白版」聲明，卻被網友酸諷：「櫛瓜賺的錢不夠告人嗎？」

事件延燒後，台南市消保官介入稽查，要求業者公開標示價格以保障消費者權益。業者雖承諾改進，但網友仍不買帳，質疑聲明中「無菜單卻改善菜單」的矛盾說詞，更有人要求店家出示「南投有機櫛瓜、日本備長炭」的採購證明，否則恐涉及詐欺。

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