靈鷲山花蓮「翻轉DNA」課程　 緬泰強震共振心靈覺醒

文／賴芃縈 編輯整理

▲「翻轉DNA－生命體驗小旅行」課程，大家共度花蓮美麗的生命小旅行。（靈鷲山佛教教團提供）

翻轉心念，開啟全新的人生旅程！靈鷲山慧命成長學院在花蓮中心舉辦「翻轉DNA－生命體驗小旅行」課程，上午適逢靈鷲人第3屆大會考，下午轉身參加這場春日限定的生命啟航，一整天起點亮生命的心燈，解鎖新的人生可能，共度花蓮美麗的生命小旅行。學員們分享， 課程從胎兒到臨終體驗，加上328緬泰強震，讓住在花蓮的他們對無常更有感，希望天災地變能平息，人人平安無礙。

靈鷲山開山住持心道法師曾說：「生命中發生的一切，都是心念而生的因果。心念就是DNA，心念就是記憶體。」花蓮中心監院寶臻法師說，無常讓我們覺醒，把握當下找到生命的究竟，2024年0403地震後，大家體會了生命的無常，這次課程除了為花蓮祈福，也希望在這片充滿靈氣的土地上，人人踏上探索生命內在之旅，重塑生命DNA的內在程式碼。

人生的困頓、習氣的束縛、情緒的糾結，常讓一般人感覺難以突破。活動當天，春日微風輕拂，花蓮山巒綿延，與壯麗的太平洋海岸線，勾勒出動人的自然畫卷。翻轉DNA活動在花蓮百年老校明禮國小舉辦，校園內老樹綻放的新綠，彷彿象徵為心靈帶來新的生機。講師靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師讓學員們，在「覺察、放下、超越」中透過互動、遊戲和沉浸式體驗，自我探索、情緒覺察、臨終體驗，更在停頓、轉身、深呼吸、體驗和思考的轉變契機中，翻轉舊有的心念框架，開啟心靈覺醒之旅。

從破冰到覺察 發現「我是誰？」



參加學員一半以上是新緣且從未接觸過佛法，也有3對夫妻檔或是祖孫一起參加，活動開始，以一分鐘平安禪為泰緬傷亡民眾祈福。在「好久不見，我是誰？」的破冰活動中，輕鬆幽默的互動，打開學員的心門，重新認識自我。「你我他的翻轉因緣網」體驗人際關係的交織與影響，理解每個因緣的存在都有深遠意義。此外，「DNA創作珠玉之網」活動，學員們透過畫布、紙條上的靜心獨特創作，將生命的價值與目標具象化，反思：自己最想翻轉的是什麼？



我是誰？我要翻轉什麼？學員說， 這場生命的旅行，讓他們更加確定改變自身，就是最大的冒險，想要翻轉的不只是DNA，而是翻轉那個總是害怕改變、害怕放手的自己，原來，放下不是妥協或遺忘，而是給自己重新選擇的機會。學員在「臨終體驗」中真切感受放下的智慧，並學習如何在當下體悟死亡的寂靜與安然，他說，我們真正害怕的不是死亡，而是在生死之間未曾真正活過。



翻轉舊框架 從覺察、放下到超越

「當我們願意翻轉內在盲點，才能學習適度放下，釋放內在潛能。」一起參加課程的夫妻檔分享，這次旅程讓他們更深刻體會心念轉化的力量，也學會如何在日常生活中實踐佛法智慧。寶髻法師鼓勵大家，當你願意放下困在過去的執著，才能真正向前，每個人的生命都是相互影響的連結，我們的心念影響著世界，也影響著彼此，希望透過活潑多樣的互動，讓每個人更清楚自己的本質，共創愛與和平的世界，達到內心的祥和與寧靜。



輕鬆體驗，放下煩惱，重新出發，因為你值得更好的自己！<翻轉DNA－生命體驗小旅行> 接下來3場樹林、台北、台南，歡迎參加！活動詳情請見：https://reurl.cc/W0dvok

▲學員們分享， 課程從胎兒到臨終體驗，希望人人踏上探索生命內在之旅，重塑生命DNA的內在程式碼。（靈鷲山佛教教團提供）

▲人人都畫下心中想翻轉的生命DNA，形成一幅美麗有願力的圖畫。（靈鷲山佛教教團提供）



