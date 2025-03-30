　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈鷲山花蓮「翻轉DNA」課程　 緬泰強震共振心靈覺醒

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲「翻轉DNA－生命體驗小旅行」課程，大家共度花蓮美麗的生命小旅行。（靈鷲山佛教教團提供）

翻轉心念，開啟全新的人生旅程！靈鷲山慧命成長學院在花蓮中心舉辦「翻轉DNA－生命體驗小旅行」課程，上午適逢靈鷲人第3屆大會考，下午轉身參加這場春日限定的生命啟航，一整天起點亮生命的心燈，解鎖新的人生可能，共度花蓮美麗的生命小旅行。學員們分享， 課程從胎兒到臨終體驗，加上328緬泰強震，讓住在花蓮的他們對無常更有感，希望天災地變能平息，人人平安無礙。

靈鷲山開山住持心道法師曾說：「生命中發生的一切，都是心念而生的因果。心念就是DNA，心念就是記憶體。」花蓮中心監院寶臻法師說，無常讓我們覺醒，把握當下找到生命的究竟，2024年0403地震後，大家體會了生命的無常，這次課程除了為花蓮祈福，也希望在這片充滿靈氣的土地上，人人踏上探索生命內在之旅，重塑生命DNA的內在程式碼。

人生的困頓、習氣的束縛、情緒的糾結，常讓一般人感覺難以突破。活動當天，春日微風輕拂，花蓮山巒綿延，與壯麗的太平洋海岸線，勾勒出動人的自然畫卷。翻轉DNA活動在花蓮百年老校明禮國小舉辦，校園內老樹綻放的新綠，彷彿象徵為心靈帶來新的生機。講師靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師讓學員們，在「覺察、放下、超越」中透過互動、遊戲和沉浸式體驗，自我探索、情緒覺察、臨終體驗，更在停頓、轉身、深呼吸、體驗和思考的轉變契機中，翻轉舊有的心念框架，開啟心靈覺醒之旅。

從破冰到覺察 發現「我是誰？」

參加學員一半以上是新緣且從未接觸過佛法，也有3對夫妻檔或是祖孫一起參加，活動開始，以一分鐘平安禪為泰緬傷亡民眾祈福。在「好久不見，我是誰？」的破冰活動中，輕鬆幽默的互動，打開學員的心門，重新認識自我。「你我他的翻轉因緣網」體驗人際關係的交織與影響，理解每個因緣的存在都有深遠意義。此外，「DNA創作珠玉之網」活動，學員們透過畫布、紙條上的靜心獨特創作，將生命的價值與目標具象化，反思：自己最想翻轉的是什麼？

我是誰？我要翻轉什麼？學員說， 這場生命的旅行，讓他們更加確定改變自身，就是最大的冒險，想要翻轉的不只是DNA，而是翻轉那個總是害怕改變、害怕放手的自己，原來，放下不是妥協或遺忘，而是給自己重新選擇的機會。學員在「臨終體驗」中真切感受放下的智慧，並學習如何在當下體悟死亡的寂靜與安然，他說，我們真正害怕的不是死亡，而是在生死之間未曾真正活過。

翻轉舊框架 從覺察、放下到超越

「當我們願意翻轉內在盲點，才能學習適度放下，釋放內在潛能。」一起參加課程的夫妻檔分享，這次旅程讓他們更深刻體會心念轉化的力量，也學會如何在日常生活中實踐佛法智慧。寶髻法師鼓勵大家，當你願意放下困在過去的執著，才能真正向前，每個人的生命都是相互影響的連結，我們的心念影響著世界，也影響著彼此，希望透過活潑多樣的互動，讓每個人更清楚自己的本質，共創愛與和平的世界，達到內心的祥和與寧靜。

輕鬆體驗，放下煩惱，重新出發，因為你值得更好的自己！<翻轉DNA－生命體驗小旅行> 接下來3場樹林、台北、台南，歡迎參加！活動詳情請見：https://reurl.cc/W0dvok

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲學員們分享， 課程從胎兒到臨終體驗，希望人人踏上探索生命內在之旅，重塑生命DNA的內在程式碼。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲人人都畫下心中想翻轉的生命DNA，形成一幅美麗有願力的圖畫。（靈鷲山佛教教團提供）


 

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折
直擊／綠營新北宣講動員一度出現「空缺」　區域民代責任額急補上
2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤
快訊／國道3號4車連環撞！　紫爆回堵6公里
快訊／夫妻登山意外　丈夫墜邊坡失蹤
孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈鷲山花蓮「翻轉DNA」課程　 緬泰強震共振心靈覺醒

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

靈鷲山花蓮「翻轉DNA」課程　 緬泰強震共振心靈覺醒

5房市指標網「流量續降」沒反彈！專家曝3月是關鍵

緬甸強震1700死！道路中斷受損　反抗軍使用「大象救災」

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

台積電加碼投資！美對台政策現轉機　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

美日防長強調「台海和平穩定」重要性！　留意共軍動向

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

沒買到喜歡的房很可惜！她事後「聽到缺點」慶幸沒買　一票卻搖頭

直擊／綠營新北宣講動員一度出現「空缺」　區域民代責任額急補上

柯文哲21：55戒護外醫

名家熱門新聞

若不知一人飾三角肯定看不懂

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

靈鷲山花蓮「翻轉DNA」課程

沾親帶故：談韓國的「倫理片」

富二代肇事傷人父母欲蓋彌彰

無厘頭電音傳道士「岡崎体育」

失去才知後悔當初的不珍惜

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

7道超下飯的絞肉料理

萬物皆有靈性

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

更多熱門

相關新聞

織織爆「前任出軌裝沒事」　標記賴賴直球對決

織織爆「前任出軌裝沒事」　標記賴賴直球對決

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，去年12月驚喜PO出超音波照宣布懷孕，吸引大批粉絲朝聖祝福。平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆網友貼文，同時也直球對決前任，直接標記對方帳號。內容曝光後，掀起不小討論。

靈鷲山翻轉DNA體驗課程全省巡迴

靈鷲山翻轉DNA體驗課程全省巡迴

人氣漫畫家開噴舊愛

人氣漫畫家開噴舊愛

織織酸舊愛「自戀型人格」　看完1文勸刪

織織酸舊愛「自戀型人格」　看完1文勸刪

第15屆全國普仁獎頒獎　表揚75位逆境小太陽

第15屆全國普仁獎頒獎　表揚75位逆境小太陽

關鍵字：

瘋電影四期教育賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

獨／權樂告別式「百位好友送別」

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

男星父親被轎車撞死！

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面