禮拜做一半強震！緬甸50座清真寺塌了「300人罹難」　遺體堆滿地

▲ 清真寺外的地上排放一具具遺體。（圖／翻攝自Khit Thit Media）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，導致全國多地建築倒塌，包括至少50座清真寺，已知造成約300人喪生。但還有許多人受困瓦礫堆下，因通訊中斷、道路受損使救援工作進展困難，居民憂心死亡人數恐怕進一步攀升。

據當地Khit Thit Media報導，地震發生時許多穆斯林正在清真寺做禮拜，未料突如其來的強震使屋頂坍塌，導致許多人被埋在瓦礫堆中，造成約300人死亡。媒體曝光的畫面可見一排排以白布包裹的罹難者遺體，整齊排列在地，當局將依伊斯蘭傳統方式安葬。

曼德勒（瓦城）及實皆省多座清真寺災情嚴重，但因重機具難以進入，救難人員只能徒手挖掘，導致救援行動受阻，受困者生還機率渺茫。一名倖存者說明，通訊中斷使當地居民無法聯絡救援隊，只能自行尋找被埋的親友，但瓦礫太重，根本無法徒手搬開。

曼德勒一名居民則稱，他的4名家人都受困在倒塌的清真寺中，形容當下「過程發生得太快，短短幾秒鐘內就崩塌，根本來不及反應」，他因只有下半身被壓住，才幸運逃過一劫，一名親人則是腿部重傷，但醫院擠滿傷患，除了消毒止痛以外無法提供進一步治療。