　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10m難救援

▲▼緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自x）

▲泰國審計署辦公大樓在緬甸強震中被震垮，最新消息稱，瓦礫堆中偵測到15人的生命跡象。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，大量建築倒塌，造成大規模死傷，毗鄰的泰國也受到地震波及。曼谷洽圖洽（Chatuchak）一座30層高大樓當天因不堪強震搖晃倒塌，地面更因此升起一團巨大的塵土雲，而建築內來不及逃生的逾百工人則慘遭活埋。最新消息指出，崩塌的建築瓦礫中偵測到15名受困人員的生命跡象。

據CNN報導，當局早前預估，這座倒塌的泰國審計署辦公大樓可能有超過100人被困住，而當局也持續積極展開救援行動。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，搜救人員在倒塌建築的廢墟中發現15名受困者的生命跡象，目前正全力搶救中。

查察強調，救援行動不會有任何延誤或中斷，「每一秒都是拯救生命的關鍵」，並透露當局已調派重型機具進入倒塌現場，加速搜救工作。不過，由於建築結構嚴重受損，救援人員須謹慎作業，以防二次坍塌影響受困者及救援隊員的安全。

目前，當局仍無法確定倒塌建築內的準確人數，但專家指出，這15人埋在瓦礫下方約5至10公尺的極深處，救援難度非常高。隨著救援進展，目前當局已從廢墟中救出部分受困人員，但仍有多人下落不明。官方表示，現場救援行動將持續至所有失聯者被確認為止。

這起建築倒塌事故讓曼谷居民人心惶惶，當局已對市內其他高層建築進行安全檢查，以防止類似災害發生。政府也呼籲民眾保持警惕，避免靠近受損建築，並做好應對餘震的準備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車
北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準
快訊／樂天公布第二波談薪！　5人獲複數年約肯定
快訊／搶救柯文哲！　黃國昌衝北所：我就坐在門口
緬甸50座清真寺倒塌　遺體堆滿地
「叫李雅英坐腿上？」　雲豹公布執行長實際發言
《甄嬛》演員又出事！　曹貴人遭控賣假包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

禮拜做一半強震！緬甸50座清真寺塌了「300人罹難」　遺體堆滿地

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10m難救援

以為電影4DX特效！英遊客遇強震「刺激狂搖」　台灣人提醒：是地震

緬甸強震威力相當「334枚原子彈」！　美估10萬人死亡機率達32%

緬甸強震多人罹難　南韓政府緊急「人道捐助」30億韓幣

緬餘震77次！幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」　專家：還要震2周

緬甸強震能量不可忽視！　日本教授：規模達到「能登強震2倍」

緬甸世紀強震！　傷亡激增「逾千人死亡」、2376人受傷

地動10秒！他剛被救出又震　揭「埋瓦礫堆」煉獄經驗：存活率近零

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！房客、周邊居民疏散　業者急回應

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

禮拜做一半強震！緬甸50座清真寺塌了「300人罹難」　遺體堆滿地

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10m難救援

以為電影4DX特效！英遊客遇強震「刺激狂搖」　台灣人提醒：是地震

緬甸強震威力相當「334枚原子彈」！　美估10萬人死亡機率達32%

緬甸強震多人罹難　南韓政府緊急「人道捐助」30億韓幣

緬餘震77次！幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」　專家：還要震2周

緬甸強震能量不可忽視！　日本教授：規模達到「能登強震2倍」

緬甸世紀強震！　傷亡激增「逾千人死亡」、2376人受傷

地動10秒！他剛被救出又震　揭「埋瓦礫堆」煉獄經驗：存活率近零

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！房客、周邊居民疏散　業者急回應

努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

泰人妻女星報平安曝強震現況　朋友家人「路上卡9小時」才到家

謝亞軒飆24分特攻勝率重返5成　夢想家龍查首秀7失誤

女學生疑似遭侵犯「蹦闆槓上校方」！　直奔教官室對質怒轟：無法忍受

回大本營！綠營高雄宣講轟在野亂砍總預算　現場湧超過6千民眾

《夜校女生》探討青少年「標籤」議題　從聯考的高度重視到名校偏執

同事「上班戴耳機」叫他都聽不到！過來人卻秒懂：不然他幹嘛戴

無耽延病情！北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準

灣橋榮院攜手香光寺　浴佛節活動提供醫療諮詢

台電虧損怎辦？網路投票6.8萬人表態　一面倒投「吐黨產補貼」

緬甸強震！網紅小納豆泰國逃命　曝現場畫面：路上都是人..

國際熱門新聞

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

餘震77次！幼兒園被震塌　50童午睡被活埋

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

泰語老師揭「KK園區」現況！

緬甸強震消息少　真相超無奈

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！　業者回應了

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

即／緬甸強震「暴增至694死1670傷」

緬甸樓倒「4樓全埋」！地底傳出說話聲

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

緬甸斷層帶沉寂200年　專家：發生強震不意外

曼谷大樓震塌成塵土雲　43員工活埋瓦礫堆

緬甸強震「寺廟垮了」　100多名僧侶受困

更多熱門

相關新聞

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛路人

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛路人

緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動，其中位處中緬邊境的瑞麗震感強烈，有房屋損毀，更傳出有民眾受傷。網路上有多段影片看到民眾在逃跑，磚瓦石塊掉落，也有影片可以看到大量的水突然傾洩而出沖到路邊的街道，民眾們慌忙逃跑，水退去後有民眾疑似倒臥街邊，救護車前往救治。

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

曼谷遇強震！搭小黃「慘噴10倍車資」　他坐一半被趕下車

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

以為4DX特效！英遊客看電影遇強震「狂搖」

以為4DX特效！英遊客看電影遇強震「狂搖」

關鍵字：

泰國東南亞要聞緬甸地震曼德勒緬甸強震

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面