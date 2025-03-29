曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10m難救援

▲泰國審計署辦公大樓在緬甸強震中被震垮，最新消息稱，瓦礫堆中偵測到15人的生命跡象。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，大量建築倒塌，造成大規模死傷，毗鄰的泰國也受到地震波及。曼谷洽圖洽（Chatuchak）一座30層高大樓當天因不堪強震搖晃倒塌，地面更因此升起一團巨大的塵土雲，而建築內來不及逃生的逾百工人則慘遭活埋。最新消息指出，崩塌的建築瓦礫中偵測到15名受困人員的生命跡象。

據CNN報導，當局早前預估，這座倒塌的泰國審計署辦公大樓可能有超過100人被困住，而當局也持續積極展開救援行動。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）表示，搜救人員在倒塌建築的廢墟中發現15名受困者的生命跡象，目前正全力搶救中。

查察強調，救援行動不會有任何延誤或中斷，「每一秒都是拯救生命的關鍵」，並透露當局已調派重型機具進入倒塌現場，加速搜救工作。不過，由於建築結構嚴重受損，救援人員須謹慎作業，以防二次坍塌影響受困者及救援隊員的安全。

目前，當局仍無法確定倒塌建築內的準確人數，但專家指出，這15人埋在瓦礫下方約5至10公尺的極深處，救援難度非常高。隨著救援進展，目前當局已從廢墟中救出部分受困人員，但仍有多人下落不明。官方表示，現場救援行動將持續至所有失聯者被確認為止。

這起建築倒塌事故讓曼谷居民人心惶惶，當局已對市內其他高層建築進行安全檢查，以防止類似災害發生。政府也呼籲民眾保持警惕，避免靠近受損建築，並做好應對餘震的準備。