亞亞家人照被丟台南城隍廟！紅筆咒「死、重病」　廟方急籲：冷靜點

記者林東良、陳韻如／台南報導

中配網紅「亞亞」劉振亞，因在抖音平台發表武統言論，遭廢止居留許可驅逐出境，留下3名子女在台灣。而亞亞的言論也引發不少民眾不滿，台南市北區全台首邑縣城隍廟就有民眾日前在武營將軍前放上亞亞家人的照片，且上頭還有詛咒字眼，也讓廟方相當傻眼，並PO網呼籲「麻煩各位冷靜一下！」

▲亞亞家人的照片被寫上詛咒字眼丟神明前。（圖／翻攝臉書／全臺首邑縣城隍廟）

亞亞日前在網路上發表武統言論，引發不少民眾不滿，但竟有民眾拿著亞亞家人的照片到神明前詛咒，上頭還用紅筆寫下「死」、「病重」等言論。

廟方發現後，立即召開會議，最終決議將照片丟掉，並PO網呼籲民眾，「麻煩各位冷靜一下！廟裡是尋求心靈安慰的地方不是在詛咒他人的地方，這好像有點過火了～～～」

廟方人員郭宇澤表示，真的不希望信眾這樣做，除了對廟方有不好的影響之外，也會反饋到他們自己身上。

對此行為，有法界人士指出，詛咒或類似以超自然力量去作法，在法律上只是一個行為，後續並未真能導致死亡的結果，因為死亡是無法控制的，兩者之間欠缺因果關係，所以此類型為單純「詛咒」，在法律上不會構成恐嚇要件，也不會構成犯罪。

至於是否會涉及公然侮辱罪嫌，因要達成公然侮辱要件上必須要在「公然」的情況，以及「造成他人人格和地位貶損」的結果才會成立，因照片上並未出現觸法相關文字，因此也不構成公然侮辱罪嫌。