恐怖看護出拳痛毆臥床病人　阿伯驚恐求救「不要打我！」醫不忍了

▲受害病患遭看護猛賞巴掌、出拳毆打。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰揭露，一名看護28日情緒失控，出拳毆打臥床病人，見護理師趕來阻止，仍持續揮拳，險些波及醫護。他接到消息後，第一時間立刻請警衛報警，同時也氣憤喊話「醫療暴力零容忍，病人被打也一樣！」、「歡迎找我出庭作證！」

蘇一峰表示，他今天上班接到通知，一位外聘看護情緒失控，不僅出拳毆打臥床病人，還搧對方巴掌，讓病人害怕地高聲呼救：「你不要打我！」當時護理師聽到呼救都傻眼了，趕忙上前阻止，也險些被揮到拳頭。

蘇一峰透露，當時他聞訊趕到病房，動手的看護已經被請離病房，但受害病人身心還是很恐懼，「我拍拍他，叫他一聲『阿伯』，病人嚇一大跳，身體用力抖了一下，讓人心疼。」

蘇一峰詢問完整個始末後，第一時間立刻請警衛報警，並開立受傷診斷書，請護理師在護理紀錄寫明醫療暴力經過，也請護理長關心險遭波及的護理師身心狀況，並詢問要不要一起報案。

蘇一峰說，醫療暴力零容忍，病人被打也一樣，人生病虛弱時，正是醫療人員要保護他的時候，「誰都不能對我的病人與醫護團隊動手，主治醫師必須要有GUTS，歡迎找我出庭作證！」

許多網友看完氣憤表示，「打人看護太可惡了。變成花錢受罪？」、「氣死了這個看護應該不得終身任用」、「太難過了，竟然這樣對待生病的老人家」、「下手也太重了，病人很可憐」、「感謝蘇醫師，為病患發聲究責」。