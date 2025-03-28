緬甸強震泰國樓倒！總理首發聲「開會中」　民怒：簡訊警報呢？

▲泰國興建中大樓倒塌，工人狂奔逃命。（圖／翻攝X）

圖文／鏡週刊

緬甸今（28日）當地時間中午12時20分（台灣時間14時20分）發生規模7.7地震，緬甸、泰國明顯感受到搖晃，包含高樓無邊際泳池水直接從高樓噴出，更有大樓工地直接整棟崩塌，工人嚇到狂奔逃生。對此，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）於X發聲，表示正召開地震會議，遭網友灌爆質疑「簡訊警報呢？」

根據美國地質調查局（USGS）資訊，此起地震震央位於緬甸實皆省西北方16公里處，深度為10公里，規達來到7.7，緊接著12分後緬甸又有一起規模6.4地震，多處地方傳災情。

其中，泰國曼谷恰圖恰1棟興建中大樓因強震整棟崩塌，民眾於高速公路拍下驚悚瞬間，畫面瘋傳；工地現場有人拍下第一視角畫面，崩塌瞬間所有工人瘋狂逃命，就連拍攝者拍到一半也只能拔腿狂奔，猶如災難片場景。

▲大樓倒塌瞬間，被記錄下來。（圖／翻攝X）

對此，貝東塔透過X表示已收到地震報告，宣布暫停原先的普吉府會議，緊急召開地震指揮會議，沒想到留言處慘遭網友灌爆，紛紛質疑「簡訊去哪了」「沒有通知」「多年討論的預警系統在哪？」「不覺得要像日本有簡訊預警嗎？」



更多鏡週刊報導

【快訊】緬甸發生規模7.7強震 泰國曼谷也有感

【緬甸強震】泰國、緬甸頻傳樓塌橋斷 驚悚影片曝光

新竹女議員照片遭市府竄改！ 下半身換裝「裙子消失變褲子」