川普撤提名眾議員任聯合國大使　保共和黨眾院席次

▲共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日宣布撤回提名共和黨聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）為美國駐聯合國大使的決定。川普表示，這一舉措是為了確保共和黨在眾議院的多數席次，以推進「美國優先」政策。

川普在其社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文指出，推動「美國優先」政策時「保住國會每一個共和黨席位至關重要」。他要求史蒂芬尼克留在國會，協助推動減稅、經濟增長、邊界、能源及國防等政策，並強調「讓美國再次偉大」。

川普表示，鑒於共和黨在眾院僅以些微優勢成為多數黨，他不願冒險讓其他人競選史蒂芬尼克的席位。川普認為，還有其他人能夠勝任聯合國大使的職位，因此決定讓史蒂芬尼克繼續留在國會，重返共和黨領導團隊。

根據CBS News的報導，史蒂芬尼克擔任聯合國大使的提名恐不保，因共和黨內部施加壓力，要求她退出該職位。儘管她的任命有望獲得聯邦參議院的同意，多位消息人士透露，有關她是否應退出聯合國大使職位的討論仍在進行。

目前共和黨在眾議院擁有218席次，民主黨則有213席次，尚有4個席位空缺。史蒂芬尼克在眾院軍事委員會及情報委員會中擔任要職，也是「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」的成員。

史蒂芬尼克於2015年以溫和派形象進入國會，經過多年，她成為最支持川普的議員之一。今年初，她在參議院外交委員會的人事聽證會上表示，美國應推舉本國或盟國的候選人競爭聯合國關鍵職位，並確保台灣在國際組織中獲得最大程度、有意義的參與。