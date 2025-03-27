抱病妻從14樓窗戶往外丟！她全身骨碎慘死　崩潰夫自首殺人起訴

▲林男將病妻殺害後自行到派出所自首 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區2024年12月9日上午8時許，73歲林男因長期照顧罕見疾病水腦症的68歲邱姓妻子，身心靈不堪負荷，將妻子抱起從住家14樓客廳窗戶丟下，造成她墜地全身多處骨折當場死亡，林男犯案後，步行到派出所自首，新北地檢署依殺人罪起訴，將由新北地院國民法官審理。

據了解，林男曾是建築師，與妻子結婚近40年，育有2子1女，子女都在外成家立業，沒有同住，退休後夫妻2人住在新莊區一處高級大樓的14樓，林男平時喜歡攝影，以拍攝花、鳥為主。

直到約3年前，夫妻生活起了重大變化，邱姓妻子罹患罕見疾病水腦症，容易產生平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙的症狀，生活無法自理；2024年8月間，邱妻病情惡化，已經不良於行，除了請居家照護服務員外，生活起居的打理全都落在林男肩上。

案發當天上午7時許，林男精神承受諾大壓力瀕臨崩潰，身心靈不堪負荷，直接將邱妻從床上抱起，走到客廳後打開窗戶，將妻子從14樓丟下，造成妻子墜地後全身多處骨折當場死亡，經10分鐘冷靜後，林男步行2分鐘到轄區中平派出所自首，經警方調查無家暴紀錄，並依規定通知社會局家防中心，新北地檢署依殺人罪起訴，全案將由新北地院國民法官審理。

▼警方依殺人罪將林男移送新北地檢署偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）