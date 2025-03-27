亞亞返中遭調包？「耳朵變樣」驚見2差異...恐怖內幕曝

▲陸配網紅「亞亞」劉振亞因在台發表武統言論，遭內政部移民署廢止依親許可，已在25日晚間搭機離台。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉嫌在網路上發表武統言論，遭移民署限期離境。她昨（25日）晚現身松山機場，搭乘廈門航空班機返回中國。然而亞亞搭機在福州長樂機場落地後，現場不僅有多位年輕寸頭、戴口罩黑衣男等候接機、中國民眾在機場的「接機直播」也陸續遭到關閉。此外，有眼尖網友發現，抵達長樂機場的亞亞，與她在登機離台前有2處「關鍵性差異」，因此懷疑在長樂機場走進入境大廳的已非亞亞本人，網上流傳畫面中的亞亞恐怕只是一名替身。

亞亞25日晚間20時45分搭乘廈門航空班機從松山機場起飛，晚間約22時00分落地，不久後走進入境大廳，立刻遭到一群身穿黑衣，頭戴口罩的男子團團包圍，還有人上前接過亞亞的行李箱，之後她在一行人的簇擁護下登上一輛銀色廂型車離去。大陣仗的接機陣容讓中國網友都笑稱：「哪裡有老百姓的樣子，還以為是國安單位呢！」

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然而，今日網路上流傳的一張合成照片，比對了亞亞在出境台灣、入境中國的照片放大圖，發現2者右耳的輪廓特徵明顯不同。還有網路粉專指出，在影片比對技術中，人類的耳廓特徵屬於身分辨識的一環，因為有些凹凸的輪廓特徵是不會變化的。

▲耳廓有明顯的差異。（圖／翻攝FB／氣到彈出來1.0）

此外，也有網友在Threads上指出，亞亞在長樂機場現身時，身上傳的是一條側邊帶有條紋的白色運動褲。然而她1個多小時前在松山機場位登機時，身上穿的卻是一條全藍色的長褲，笑稱「難道在飛機上嚇到尿褲子了？」

▲褲子也不同。（圖／翻攝Threads）

這2張照片在網路上流傳，立刻引發許多網友熱議：「難道是被調包了？」「看起確實不像同個人」、「這回答了我內心的大問號，看影片怎麼看怎麼怪，這個『亞亞』一走出來就毫不遲疑和那群人走，連停下打個招呼一句話都沒有。」

但有也有網友認為這2張照片只是捕風捉影：「修圖軟體或者AI後製搞出來的圖，到底可以炒什麼呢？」「耳朵只是光影不同吧？」「誰規定褲子左右兩側都要有白條紋？」

另有網友揣測，可能是中國情報系統要先對亞亞進行盤問，或是怕她在機場公共場所被帶走時會掙扎、爆料，導致「不體面的畫面」被播出去，因此要先將她祕密帶走，並安排替身來走一段路，避免引發外界懷疑。

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