　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亞亞返中遭調包？「耳朵變樣」驚見2差異...恐怖內幕曝

陸配網紅「亞亞」劉振亞因在台發表武統言論，遭內政部移民署廢止依親許可，已在25日晚間搭機離台。（圖／報系資料照）

▲陸配網紅「亞亞」劉振亞因在台發表武統言論，遭內政部移民署廢止依親許可，已在25日晚間搭機離台。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉嫌在網路上發表武統言論，遭移民署限期離境。她昨（25日）晚現身松山機場，搭乘廈門航空班機返回中國。然而亞亞搭機在福州長樂機場落地後，現場不僅有多位年輕寸頭、戴口罩黑衣男等候接機、中國民眾在機場的「接機直播」也陸續遭到關閉。此外，有眼尖網友發現，抵達長樂機場的亞亞，與她在登機離台前有2處「關鍵性差異」，因此懷疑在長樂機場走進入境大廳的已非亞亞本人，網上流傳畫面中的亞亞恐怕只是一名替身。

亞亞25日晚間20時45分搭乘廈門航空班機從松山機場起飛，晚間約22時00分落地，不久後走進入境大廳，立刻遭到一群身穿黑衣，頭戴口罩的男子團團包圍，還有人上前接過亞亞的行李箱，之後她在一行人的簇擁護下登上一輛銀色廂型車離去。大陣仗的接機陣容讓中國網友都笑稱：「哪裡有老百姓的樣子，還以為是國安單位呢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，今日網路上流傳的一張合成照片，比對了亞亞在出境台灣、入境中國的照片放大圖，發現2者右耳的輪廓特徵明顯不同。還有網路粉專指出，在影片比對技術中，人類的耳廓特徵屬於身分辨識的一環，因為有些凹凸的輪廓特徵是不會變化的。

（圖／翻攝FB／氣到彈出來1.0）

▲耳廓有明顯的差異。（圖／翻攝FB／氣到彈出來1.0）

此外，也有網友在Threads上指出，亞亞在長樂機場現身時，身上傳的是一條側邊帶有條紋的白色運動褲。然而她1個多小時前在松山機場位登機時，身上穿的卻是一條全藍色的長褲，笑稱「難道在飛機上嚇到尿褲子了？」

（圖／翻攝Threads）

▲褲子也不同。（圖／翻攝Threads）

這2張照片在網路上流傳，立刻引發許多網友熱議：「難道是被調包了？」「看起確實不像同個人」、「這回答了我內心的大問號，看影片怎麼看怎麼怪，這個『亞亞』一走出來就毫不遲疑和那群人走，連停下打個招呼一句話都沒有。」

但有也有網友認為這2張照片只是捕風捉影：「修圖軟體或者AI後製搞出來的圖，到底可以炒什麼呢？」「耳朵只是光影不同吧？」「誰規定褲子左右兩側都要有白條紋？」

另有網友揣測，可能是中國情報系統要先對亞亞進行盤問，或是怕她在機場公共場所被帶走時會掙扎、爆料，導致「不體面的畫面」被播出去，因此要先將她祕密帶走，並安排替身來走一段路，避免引發外界懷疑。

延伸閱讀
老鼠天花板亂竄！一家6口「吃完涓豆腐」3人不適　17歲兒狂吐確診腸胃炎
2024飯店營收王3／每晚3萬日月行館住房率僅2成　涵碧樓賴正鎰「這樣說」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣土地公釋出10公頃地　好市多也來了
快訊／「1748死亡連署」罷免綠委　吳崢告9案領銜人偽造文書
赴日必看！日本3大機場啟用「自助通關機」　入境必做1事
深V超兇狂吸客！　警掀拉簾老司機秒軟
「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣　全看傻：秒打回台灣
Andy手抱資料現身調查局！　應訊6小時
快訊／南韓野火「逼近市區」　緊急訊息發布撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今超熱「高溫飆36度」　周五變天「大降溫」雨連下6天　

春季養肝最重要！飲食以清淡溫和補益元氣　醫：多吃綠色蔬菜

區桂芝遭約談　教育局：北一女查證她在校內「沒有違反教育中立」

為滿足高級會員　12歲孩被性侵255次！醫怒：下地獄太便宜黃子佼

清明連假「中部國道成瓶頸」　高公局籲改走東彰道路

亞亞返中遭調包？「耳朵變樣」驚見2差異...恐怖內幕曝

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣　全看傻：秒打回台灣

陳玉珍解釋「統戰=統一陣線」　李遠尊重：用我們的自由改變中國

申請入學6.5萬人過一階　通過率82.85%

區桂芝「央視批賴」遭約談　教育局：學校不得從事政治宣傳

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

今超熱「高溫飆36度」　周五變天「大降溫」雨連下6天　

春季養肝最重要！飲食以清淡溫和補益元氣　醫：多吃綠色蔬菜

區桂芝遭約談　教育局：北一女查證她在校內「沒有違反教育中立」

為滿足高級會員　12歲孩被性侵255次！醫怒：下地獄太便宜黃子佼

清明連假「中部國道成瓶頸」　高公局籲改走東彰道路

亞亞返中遭調包？「耳朵變樣」驚見2差異...恐怖內幕曝

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣　全看傻：秒打回台灣

陳玉珍解釋「統戰=統一陣線」　李遠尊重：用我們的自由改變中國

申請入學6.5萬人過一階　通過率82.85%

區桂芝「央視批賴」遭約談　教育局：學校不得從事政治宣傳

今超熱「高溫飆36度」　周五變天「大降溫」雨連下6天　

藍白被民進黨定位為「境內敵對勢力」　還不驚醒力抗？

「米粉vs.冬粉」哪個更健康？　專家揭營養差異

北市螢火蟲季4／1開跑！螢況高峰期曝　導覽、手作時間一次看

「日本水產」進口中國限制有望解除？　陸外交部：立場不變

長青田徑賽超狂！花蓮獲37金30銀18銅　90歲吳春花奪4金

清明4天連假上班薪情大不同！　這2天領雙倍

暴風圈推案！　Q4雙北進51場新案「僅2場完銷」

春季養肝最重要！飲食以清淡溫和補益元氣　醫：多吃綠色蔬菜

任天堂突宣布今播出新節目　30分鐘聚焦2025年Switch遊戲

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

生活熱門新聞

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

「央視批賴」被檢舉！　北一女教師遭約談

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

她每天摸胸「什麼都沒有」　醫警覺查出乳癌

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

國小作文一堆老鐵牛逼666！女師崩潰：快瘋掉

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

「台北澀谷」掰了！南西商圈變回原樣全看傻

為何現在一票人「手機都靜音」　網曝3原因

亞亞返中遭調包！恐怖內幕曝

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

紅人確認26人名單！台美混血遭DFA

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

台南男街頭「曬600萬現金」　原因超離譜

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

黃子佼出庭都穿一樣　學者曝可能原因

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

正妹 #女警 宣導防詐騙　網被迷倒歪樓：已匯兩億

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面