春季養肝最重要！飲食以清淡溫和補益元氣　醫：多吃綠色蔬菜

▲▼花蓮衛生局長朱家祥，春季飲食原則選擇「往上生長」順應春天向上生發特性的蔬菜食物。（圖／花蓮衞生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

老中醫常說：「一年四季，萬物生長，人體與天地同步。」在農曆24 節氣中，春天有「立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨」六個節氣，春季屬木，對應臟腑為肝，肝主疏泄，建議飲食以清淡溫和、補益元氣、健脾養胃的食材為主，衛生局建議春季多吃綠色蔬菜，養肝最重要，增加身體抵抗力，避免或減輕疾病發生。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，春季飲食原則選擇「往上生長」順應春天向上生發特性的蔬菜食物，如春筍、豆芽、茼蒿、萵苣、油菜花、香菜、山蘇、春筍、豆芽、紅蘿蔔、香椿等深綠葉蔬菜，不僅嫩葉清香味濃，更富含葉綠素和維生素B 群，B 群維生素（B1、B2、B6）能幫助能量代謝，有助於舒展肝氣，提升肝臟解毒能力，減少春困與疲倦，而甜椒、奇異果、橙類水果富含維生素C能增強免疫力，降低春季常見的過敏反應。





朱家祥指出，春天是萬物萌發的季節，歷經寒冬後，大自然開始復甦。此時人體如同種子般需要充足的能量，適時補充營養與應時食物，有助於身體調養，春季養生方法：

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一、 養肝最重要，建議以溫補的方式來補陽氣，宜減少辛辣和菸酒，多食用綠色蔬菜，像是菠菜、綠花椰菜、韭菜、春筍或蘆筍等促進代謝以養肝。

二、養陽氣順應季節，平補和清補是養身體裡的陽氣最適合的方式，可以吃山藥薏仁粥，都是可以養陽的方式。

三、健脾胃促進代謝，養肝是春季最重要的事，但肝氣旺盛會影響到脾的運作，建議吃帶有甜味的食物，山藥、黑豆、毛豆等，可健脾，促進人體的新陳代謝。

▲透過中醫「藥食同源」的理念，選擇當季食材，烹調養生膳食料理。

春天除對應五行中的「木」以外，也對應中醫五色中的「青」色，因此李麥中醫師提供2道茶飲，1.養肝明目茶：沙參10克、麥冬10克、當歸10克、生地黃30克、枸杞子15克、菊花3克、陳皮5克、將材料加1,000cc的水煮沸飲用。2.補氣減敏茶：黃耆30克、白朮6克、防風6克、紅棗6顆、將材料加1,000cc的水煮沸飲用。



健康不只是個人的選擇，更是社會與環境的責任。透過中醫「藥食同源」的理念，調整日常生活飲食，選擇當季食材，烹調養生膳食料理，加上適度運動和規律作息，增進中西醫合療成效，一年之計在於春，保持好心情愉悅生活，更能使生活調養更平衡自在，因為養生不只養身更要養心，促進個人健康和提升生活品質，同時兼顧減少碳足跡。