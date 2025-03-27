　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

資深小學作文教師分享較學時遇到的困境，引起不少教育圈人士與網友共鳴。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

▲資深小學作文教師分享較學時遇到的困境，引起不少教育圈人士與網友共鳴。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

為師不易，尤其是在孩子調皮搗蛋的年紀。1名有10年教學經驗的國小女作文老師，訴說長年教學下來的積怨，她除了控訴學生廢話連篇、國語能力低落，還有家長誤把老師當私人家教，更氣憤的是，學生動輒出言羞辱她的身材、無禮至極，也讓她不禁直言，此份工作讓人燃燒生命卻換不來尊重，「覺得我在教一群未來的敗類！」字字血淚，引發不少教育圈人士與網友共鳴。

原PO在Dcard以「國小作文老師當到怒火中燒」為題發文表示，每個月要批改數百篇作文的她，上課也不是照本宣科，往往會在2小時的課程中，從議題發想教起，並提供自編的範文與例句、成語、名人名言、帶領學生繪製文章段落心智圖，不料事前備課7、8小時，仍換來滿篇離題、邏輯混亂、段落不清的稿子，讓人懷疑是否只是對牛彈琴，費時費力的她更猶如耍寶的小丑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也提到，儘管上課時再三提醒「作文離題」的範例，學生卻總是「愈說不要錯的就愈愛犯」，甚至有人在因此得0分時提議「反正大家都寫錯，不然改題目好了」，讓她當場氣到笑出來，心想「以後大考離題就跟閱卷老師說，反正我寫錯方向，不然你改一下題目，讓我不要離題」。

讓人崩潰的是，學生的語文能力差到令人髮指，刪節號、破折號從未有人使用正確，還標點符號亂飛，不是都用逗號、頓號，就是錯字連篇，讓原PO的改進建議有時連評語留白區都寫不下，甚至找上家長詢問，「請問孩子剛從國外回來嗎？」。

她更形容，學生一錯再錯，就算懲罰抄寫、提醒，依舊照錯不誤，「抖音（TikTok）用語，『老鐵牛逼』、『666真服了你』、『芭比Q』什麼的都是基本款，還有一堆小一學生都寫不出來的病句，主詞亂七八糟，只能整句劃掉幫他重改。我都懷疑是在上作文課，還是小學國語課、是學齡前兒童，還是高年級的小學生。」

撇開用詞、標點符號不談，學生作文內容更是語意空洞、廢話連篇。原PO舉例，有學生寫「我最喜歡吃草莓，因為草莓很好吃，所以我很喜歡這個美味的食物」或「我覺得這樣做有好處也有壞處，有好的地方也有不好的地方，也一定會導致好的結果跟壞的結果，都不一定，很難說哪個好」、「我爸說『你不去嗎？』我說『我不去』」，語句重複拖沓到讓她發狂。

原PO無奈表示，部分家長彷彿把補習班當成一對一家教，要求教師針對自己孩子特別指導、給特定格式的評語與關照，但她的評語少則3、400字，多則超過1000字，甚至會直接幫學生以相同題材客製1篇新文章，「孩子的作文也才5、600字，你還要我怎樣？我都很想回他『要是你那麼會教，不然你帶回去自己教？』」還有家長希望她多誇孩子一點、少點批評，但轉頭又質疑為什麼孩子進步不明顯。

班級秩序問題也層出不窮，學生時常喧鬧，屢教不改，加上助教性格柔弱無法震懾孩子，原PO忙著管理秩序，上課時間因此被占用，後來孩子寫不完作文，還要留下來陪同寫完；還有些學生態度惡劣，文章被強制結尾就面露不悅，結束後連聲「謝謝」都沒有，直接甩門就走，讓她氣炸痛批「沒家教的東西」。

更令人心寒的是，有學生還會霸凌、歧視家境不如自己的身障同儕，還自以為有趣地寫進作文，讓原PO批評「根本是一群惡魔」。還有學生第一天上課就取笑老師的外貌與身材，從「楊貴妃」到「死肥女」，直到她點名回敬、請全班評價該生外貌，並告知家長後才稍微收斂。

原PO總結，自己不是沒遇過好學生，也曾教過天使班級讓她充滿教學熱忱，但一旦補習班為了招生放寬篩選，就可能引來一些根本不想學習、只想打發時間的學生，拖垮整體學習氛圍。她也自嘲，為人師表應有教無類，但也感嘆「孔子也罵過宰我」，教師的無奈與憤怒，古今如一。

貼文一出引發熱議，不少教育圈人士直言「本人國立大學教師（專任），到大一國文上課也是相同狀況，不誇張」、「現在的小孩子罵不得、講不得，頂嘴最厲害，然後家長更不會協助老師，只會說我們不會教、沒有用，還是有正常的學生，但不知道為什麼感覺快絕種」、「好真實」、「謝謝妳，原來我不是因為初任教師而不會教，是我對他們的期待太高」。

延伸閱讀
交往3個月懷孕！　她見「男友行為」崩潰：當個單身媽媽
護理師發牢騷嘆「薪水比鼎泰豐洗碗工低」！醫搜人力銀行：一查還真的
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國道三義火燒車1死！　2貨車碰撞「駕駛夾困」成焦屍
墾丁台灣祭「民宿1晚895→7980元」差快9倍　縣府出手了
黃子佼6次出庭都穿「藍色襯衫」　犯罪防治學者曝可能原因
台南男「人行道曬600萬現金」畫面曝光　原因超離譜
紅人確認26人名單！　台美混血球員遭DFA
「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事
MLB開季宣傳：大谷、賈吉變身英雄！航海王團隊操刀神級畫面
黃子佼鞠躬也沒用！判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

「央視批賴」被檢舉！　北一女教師遭約談

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

國小作文一堆「老鐵牛逼666」！女師血淚嘆：上課上了個寂寞

鍾明軒今嘆台灣無人知　網友挖他5年前影片神打臉：才讚台灣形象好

同事都再婚「啪啪前妻前夫」　地點超刺激...驚呆他！全場吵翻

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

13尊千萬 #青銅佛像 遭竊 2賊賣20萬！警72小時救回

台中鬧區商場外砍人！　警方逮兇嫌第一視角曝

【那是我的球欸！】爸媽突搶球　小狗邁短腿急追瘋狂來回跑XD

【真以為帝王？】 #高雄 行人過馬路擋 #救護車 還比中指 警：無法可罰

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

「央視批賴」被檢舉！　北一女教師遭約談

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

國小作文一堆「老鐵牛逼666」！女師血淚嘆：上課上了個寂寞

鍾明軒今嘆台灣無人知　網友挖他5年前影片神打臉：才讚台灣形象好

同事都再婚「啪啪前妻前夫」　地點超刺激...驚呆他！全場吵翻

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

國道三義火燒車1死！　2貨車碰撞「駕駛夾困」成焦屍

屏東小工廠地位如台積電　美國鎖定拉攏邀設廠

明起北台「濕冷如冬」連3天　清明連假天氣曝光

罷團頻遭攻擊　女志工「脫口罩露臉」喊話勇敢站出來！感動網友

申請入學一階結果今公布　8時起簡訊通知、9時可查詢

「投手・大谷」目標鎖定季後賽　道奇GM談復出登板時機

「央視批賴」被檢舉！　北一女教師遭約談

菅野智之大聯盟首秀確定！3月31日迎戰藍鳥先發登板

小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

「鍾馗」傳接竹聯幫主　知情者曝辭副主席只是障眼法

李榮浩被汪蘇瀧肩膀攻擊 他自嘲是「帶刺蝴蝶」XD

生活熱門新聞

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

她每天摸胸「什麼都沒有」　醫警覺查出乳癌

國小作文一堆老鐵牛逼666！女師崩潰：快瘋掉

「Andy老師恐分不到盈餘」　周品均：家寧媽只要舉證1事

4縣市飆36℃　北台灣明起連6天濕冷「又回冬天」

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

為何現在一票人「手機都靜音」　網曝3原因

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他

同事都再婚「啪啪前妻前夫」喊刺激！驚呆他

鍾明軒講台灣無人知　網挖他5年前影片打臉

堅持爬玉山！被女友酸「會去靈堂罵你」傻眼　律師不挺

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

文創商品是淘寶貨？老闆PO製作過程喊冤

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

網美上門「裸體清潔」　一次1.2萬預約爆滿

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場「1改變」傻了

快訊／323封舉報信「台獨打手」八炯、閩南狼入列　

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

狂罐能量飲　28歲「健身女王」心臟病驟逝

曾國城發聲爆自己真病了盼外界還他清白

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

川普宣布：4／2加徵汽車關稅25％　適用所有國家

《橫豎》曝金秀賢2個小三是「知名女星」

黃子佼案判決書瘋傳引怒火　苗博雅唸到哽咽

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

她每天摸胸「什麼都沒有」　醫警覺查出乳癌

更多

最夯影音

更多

#南韓 死傷最慘重 #野火 ！ 燒千年古寺2.7萬人撤離

包偉銘空降《營業中5》店長　狂訴苦..莎莎：不要再抱怨了

#柯建銘 發狂斷拐猛敲桌！ 不只 #徐巧芯 「 #萬老師 」直播也險被砸

38歲翁滋蔓久違現身　談結婚進度：還很久

#黃子佼 赴高院開庭 ！又穿同件上衣現身　媒體提問一概不回應

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面