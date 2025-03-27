小學師爆氣文：我在教未來敗類！　同業全點頭

▲資深小學作文教師分享較學時遇到的困境，引起不少教育圈人士與網友共鳴。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

為師不易，尤其是在孩子調皮搗蛋的年紀。1名有10年教學經驗的國小女作文老師，訴說長年教學下來的積怨，她除了控訴學生廢話連篇、國語能力低落，還有家長誤把老師當私人家教，更氣憤的是，學生動輒出言羞辱她的身材、無禮至極，也讓她不禁直言，此份工作讓人燃燒生命卻換不來尊重，「覺得我在教一群未來的敗類！」字字血淚，引發不少教育圈人士與網友共鳴。

原PO在Dcard以「國小作文老師當到怒火中燒」為題發文表示，每個月要批改數百篇作文的她，上課也不是照本宣科，往往會在2小時的課程中，從議題發想教起，並提供自編的範文與例句、成語、名人名言、帶領學生繪製文章段落心智圖，不料事前備課7、8小時，仍換來滿篇離題、邏輯混亂、段落不清的稿子，讓人懷疑是否只是對牛彈琴，費時費力的她更猶如耍寶的小丑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也提到，儘管上課時再三提醒「作文離題」的範例，學生卻總是「愈說不要錯的就愈愛犯」，甚至有人在因此得0分時提議「反正大家都寫錯，不然改題目好了」，讓她當場氣到笑出來，心想「以後大考離題就跟閱卷老師說，反正我寫錯方向，不然你改一下題目，讓我不要離題」。

讓人崩潰的是，學生的語文能力差到令人髮指，刪節號、破折號從未有人使用正確，還標點符號亂飛，不是都用逗號、頓號，就是錯字連篇，讓原PO的改進建議有時連評語留白區都寫不下，甚至找上家長詢問，「請問孩子剛從國外回來嗎？」。

她更形容，學生一錯再錯，就算懲罰抄寫、提醒，依舊照錯不誤，「抖音（TikTok）用語，『老鐵牛逼』、『666真服了你』、『芭比Q』什麼的都是基本款，還有一堆小一學生都寫不出來的病句，主詞亂七八糟，只能整句劃掉幫他重改。我都懷疑是在上作文課，還是小學國語課、是學齡前兒童，還是高年級的小學生。」

撇開用詞、標點符號不談，學生作文內容更是語意空洞、廢話連篇。原PO舉例，有學生寫「我最喜歡吃草莓，因為草莓很好吃，所以我很喜歡這個美味的食物」或「我覺得這樣做有好處也有壞處，有好的地方也有不好的地方，也一定會導致好的結果跟壞的結果，都不一定，很難說哪個好」、「我爸說『你不去嗎？』我說『我不去』」，語句重複拖沓到讓她發狂。

原PO無奈表示，部分家長彷彿把補習班當成一對一家教，要求教師針對自己孩子特別指導、給特定格式的評語與關照，但她的評語少則3、400字，多則超過1000字，甚至會直接幫學生以相同題材客製1篇新文章，「孩子的作文也才5、600字，你還要我怎樣？我都很想回他『要是你那麼會教，不然你帶回去自己教？』」還有家長希望她多誇孩子一點、少點批評，但轉頭又質疑為什麼孩子進步不明顯。

班級秩序問題也層出不窮，學生時常喧鬧，屢教不改，加上助教性格柔弱無法震懾孩子，原PO忙著管理秩序，上課時間因此被占用，後來孩子寫不完作文，還要留下來陪同寫完；還有些學生態度惡劣，文章被強制結尾就面露不悅，結束後連聲「謝謝」都沒有，直接甩門就走，讓她氣炸痛批「沒家教的東西」。

更令人心寒的是，有學生還會霸凌、歧視家境不如自己的身障同儕，還自以為有趣地寫進作文，讓原PO批評「根本是一群惡魔」。還有學生第一天上課就取笑老師的外貌與身材，從「楊貴妃」到「死肥女」，直到她點名回敬、請全班評價該生外貌，並告知家長後才稍微收斂。

原PO總結，自己不是沒遇過好學生，也曾教過天使班級讓她充滿教學熱忱，但一旦補習班為了招生放寬篩選，就可能引來一些根本不想學習、只想打發時間的學生，拖垮整體學習氛圍。她也自嘲，為人師表應有教無類，但也感嘆「孔子也罵過宰我」，教師的無奈與憤怒，古今如一。

貼文一出引發熱議，不少教育圈人士直言「本人國立大學教師（專任），到大一國文上課也是相同狀況，不誇張」、「現在的小孩子罵不得、講不得，頂嘴最厲害，然後家長更不會協助老師，只會說我們不會教、沒有用，還是有正常的學生，但不知道為什麼感覺快絕種」、「好真實」、「謝謝妳，原來我不是因為初任教師而不會教，是我對他們的期待太高」。

延伸閱讀

▸ 交往3個月懷孕！ 她見「男友行為」崩潰：當個單身媽媽

▸ 護理師發牢騷嘆「薪水比鼎泰豐洗碗工低」！醫搜人力銀行：一查還真的

▸ 原始連結