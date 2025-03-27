歐盟敦促公民：轉換心態應對戰爭風險　做好72小時存糧準備

▲烏克蘭戰爭激起歐洲警惕心。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

歐洲聯盟執行委員會本周發布一項重要指引，呼籲全體歐盟公民應備妥足以維持72小時的糧食與基本物資，以應對突發危機。這份文件標誌著歐盟正試圖引導成員國進入一種「備戰與韌性」的新思維模式，面對日益嚴峻的地緣政治局勢與潛在衝突風險。

這份長達18頁的指引指出，歐洲正面臨前所未有的不確定性，包括俄羅斯對烏克蘭的全面戰爭、關鍵基礎設施遭破壞、電子戰威脅升高，以及全球政治緊張情勢加劇等問題。歐盟此舉被視為是對成員國發出的警鐘，提醒各國審視目前安全防備狀態，並採取積極行動提升整體防禦能量。

歐盟執委會表示，面對這些風險，歐洲人民必須提升自我應變能力，強化基本生存技能與心理韌性。其中一項具體建議為，家家戶戶應備妥足以維持三天的生活必需品，因為在災難發生初期的數十小時內，往往是最為關鍵的時間點。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在聲明中指出：「新的現實需要新的準備層次。我們的公民、成員國與企業，都需要擁有適當的工具，以預防危機並在災難發生時迅速應對。」

歐盟也呼籲將「備災教育」納入學校課程，強化學生面對假訊息與資訊操弄的應對能力。文件中特別提到，要建立從家庭到社會、從教育到政府層級的全方位危機意識。

此份指引發布前，包括德國在內的部分歐洲國家已開始更新自身的應變機制。德國內政部去年6月修訂整體國防框架指導方針，強調面對俄羅斯威脅，德國必須強化國土防衛能力。內政部長費瑟（Nancy Faeser）當時表示，德國必須為可能發生的衝突做好準備。

此外，美國總統川普（Donald Trump）政府對歐洲的對抗性態度，也促使歐洲重新思考其國防與自我防衛的戰略定位。川普對北約的批評、對歐洲國家國防支出的施壓，以及對烏克蘭軍援態度反覆，使得歐洲各國加快強化自主軍事力量的腳步。

歐盟此項倡議——「歐洲備災聯盟策略」（European Preparedness Union Strategy），將成為歐洲各國建立全民防衛與民眾心理準備的重要依據，標誌著歐盟在面對複雜且多變的安全挑戰時，採取更積極主動的立場。