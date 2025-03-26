鍾明軒今嘆台灣無人知　網友挖他5年前影片神打臉：才讚台灣形象好

記者趙蔡州／綜合報導

網紅鍾明軒最近在節目上透露，他出國時發現很多人不知道台灣，所以自我介紹時必須說「Chinese culture（中華文化）」才可以建立連結，言論立刻引發網友論戰。對此，有網友挖出鍾明軒5年前的影片，發現鍾明軒5年前都向外國人自稱來自Taiwan，還稱讚台灣形象好，今昔對比差異之大，讓人不勝唏噓。

鍾明軒近日上Podcast節目《百靈果News》，提到出國介紹台灣面臨的問題時，他表示很多外國人不懂什麼是Taiwanese，連說出台北101、台積電都沒有什麼人知道，所以他會以「我們講中文」、「Chinese culture」、「中華料理」等方式建立認同感。

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▲鍾明軒5年前在影片中稱讚台灣形象好。（圖／翻攝自x）

鍾明軒的言論曝光後，立刻引發網友激烈論戰。有網友挖出鍾明軒5年前在沖繩自拍影片發現，鍾明軒當年說「店員問我來自哪裡 我就會說I’m from Taiwan，我每次一講台灣的時候，他們就會很驚訝，是台灣的形象太好了嗎？」

如今鍾明軒卻在節目上說，外國人不懂什麼是Taiwanese，今昔對比差異之大，讓網友忍不住感嘆，「不是台灣在世界上能見度低，是某人的眼界越來越窄，基本上只容得下Chinese。」

其他網友看了鍾明軒5年前的影片後也紛紛感嘆，「不是眼界越來越小，是吃人嘴軟，軟到連台灣都說不出口了」、「去了一趟中國就整個中邪了」、「不久前也有人翻出他2022在美國說I'm from Taiwan」、「他真的變了，以前的影片比較做自己」、「只要開始舔共，就是神經錯亂的開始」。

▼網友貼出鍾明軒5年前的影片，發現鍾明軒今昔的說法自打臉。（圖／翻攝自x）