真人版李星！LOL實況主墜樓失明　出院5個月「打回大師」

▲No Arm Whatley重傷失明，結果還是爬回大師。（圖／翻攝OP.GG）
記者柯振中／綜合報導
英國實況主No Arm Whatley因為意外墜樓導致視力幾乎全失，沒想到他憑藉著熱愛，出院後繼續玩遊戲《英雄聯盟》（League of Legends），甚至在牌位戰打上了大師，因此被網友們稱為「真人版李星」。
據了解，No Arm Whatley去年發生了意外，從3樓窗戶摔下，導致頭部著地。No Arm Whatley落地後全身多處受傷，傷勢一度危及性命，所幸經過多次手術後，逐漸恢復了過來，且大腦功能幾乎沒有損失。
經過數個禮拜的昏迷，No Arm Whatley成功醒來，且他清醒後立即在社群軟體上發文，指稱自己已經等不及，想要上《英雄聯盟》排上一場了。No Arm Whatley也說，雖然目前無法正常玩遊戲，但他仍舊會證明，儘管腦部受損，還是能夠從無牌位打上菁英（Challenger）。
I can't play League properly right now due to broken body + almost no eyesight.— No Arm Whatley (@WhatleyLeague) October 25, 2024
There is one champ I can rely on though, the perfect champion for a brain damaged coma patient...
I will prove even with brain damage, Unranked to Challenger is possible on this abomination. pic.twitter.com/fnppm5FI1m
不過，這次的重創仍舊讓No Arm Whatley留下了後遺症，他的眼球內出現積血的情況，導致他幾乎失明，視線所至的地方，約有90％是一團黑，只有外圍的一部分能夠看見。
由於臥床睡覺時，血液會流到後方，No Arm Whatley起床以後，會是完全看不到的狀態，直到起身活動一下，讓血液流動，才能稍微恢復視力。
為了熱愛的《英雄聯盟》，No Arm Whatley還練了一招「動畫取消術」，透過眨眼、迅速向上看的方式，讓眼球中的血液向下流動，這時他能夠短暫恢復數秒的清晰視力，他也能用這個機會打好團戰、1v1對戰。
5 weeks after leaving the hospital, still playing with only half an eye, we reached Master.— No Arm Whatley (@WhatleyLeague) December 2, 2024
Brain damage may have slowed me, Riot tried to block my path with Tahm nerfs, still I will not give in.
Under the battering's of Fate,
My head is bloodied, but unbowed. pic.twitter.com/xqUxv1OeEU
No Arm Whatley出院以後，從銅牌開始爬，大約只用了5周的時間，就順利爬上了大師。他也對此發文慶賀，雖然在爬分期間，Riot曾經削弱他的專精角色貪啃奇（Tahm），但他仍舊不會屈服。
由於No Arm Whatley的事蹟相當驚人，網友們經過討論後，戲稱他為「真人版李星（《英雄聯盟》遊戲裡失去視力的武僧）」。
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