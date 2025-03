真人版李星！LOL實況主墜樓失明　出院5個月「打回大師」

▲No Arm Whatley重傷失明,結果還是爬回大師。(圖/翻攝OP.GG)



記者柯振中/綜合報導

英國實況主No Arm Whatley因為意外墜樓導致視力幾乎全失,沒想到他憑藉著熱愛,出院後繼續玩遊戲《英雄聯盟》(League of Legends),甚至在牌位戰打上了大師,因此被網友們稱為「真人版李星」。

據了解,No Arm Whatley去年發生了意外,從3樓窗戶摔下,導致頭部著地。No Arm Whatley落地後全身多處受傷,傷勢一度危及性命,所幸經過多次手術後,逐漸恢復了過來,且大腦功能幾乎沒有損失。

經過數個禮拜的昏迷,No Arm Whatley成功醒來,且他清醒後立即在社群軟體上發文,指稱自己已經等不及,想要上《英雄聯盟》排上一場了。No Arm Whatley也說,雖然目前無法正常玩遊戲,但他仍舊會證明,儘管腦部受損,還是能夠從無牌位打上菁英(Challenger)。

I can't play League properly right now due to broken body + almost no eyesight. There is one champ I can rely on though, the perfect champion for a brain damaged coma patient... I will prove even with brain damage, Unranked to Challenger is possible on this abomination. pic.twitter.com/fnppm5FI1m

不過,這次的重創仍舊讓No Arm Whatley留下了後遺症,他的眼球內出現積血的情況,導致他幾乎失明,視線所至的地方,約有90%是一團黑,只有外圍的一部分能夠看見。

由於臥床睡覺時,血液會流到後方,No Arm Whatley起床以後,會是完全看不到的狀態,直到起身活動一下,讓血液流動,才能稍微恢復視力。

為了熱愛的《英雄聯盟》,No Arm Whatley還練了一招「動畫取消術」,透過眨眼、迅速向上看的方式,讓眼球中的血液向下流動,這時他能夠短暫恢復數秒的清晰視力,他也能用這個機會打好團戰、1v1對戰。

5 weeks after leaving the hospital, still playing with only half an eye, we reached Master.



Brain damage may have slowed me, Riot tried to block my path with Tahm nerfs, still I will not give in.



Under the battering's of Fate,

My head is bloodied, but unbowed. pic.twitter.com/xqUxv1OeEU