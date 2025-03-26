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日64歲男老師讓學生自習　誤放情色影像半小時

男老師教理化讓學生自習，整整30分鐘意外讓全班看「情色正妹影像」。（示意圖，翻自《搜狐》）

▲男老師教理化讓學生自習，整整30分鐘意外讓全班看「情色正妹影像」。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本廣島縣教育委員會在本月24日指出，一名64歲中學男老師在課堂中，安排學生自習，但整整30分鐘意外播放「情色正妹影像」給全班看，男老師完全沒有察覺，事後有學生反映，這起事件才爆發。目前廣島教委會，已給這名男老師下達減薪懲處令。

據日本《TBS》報導，這名男老師在今年1月，在一堂教授中學3年級理化科的課堂上，安排同學自習，接著男老師開始使用講台上的公用電腦。不過男老師沒有發現到，這台電腦是直接連接教室內的大螢幕，因此老師趁著學生自習時，利用這台電腦搜尋情色正妹影像，結果整整30分鐘，全班都能看到只穿內衣褲的情色正妹影像。但這名男老師似乎沒有察覺到異狀，依舊開心搜尋辣妹。

事後有學生覺得不舒服，向其他老師報告，這起事件因而爆發開來，學校高層也緊急進行調查，並認定是一起性騷擾事件。學校調查也發現，這名老師也曾經在其他上課時間，於課堂中「搜尋與學業無關的影像和內容」。據悉這名老師承認自己的過錯，廣島教委會對這名老師下達減薪3個月的懲處令。

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