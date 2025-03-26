最新酒駕累犯名單出爐！「張哲綱」毒駕8次罰鍰117萬　送強制執行

▲臺北市交通事件裁決所今天公告最新酒（毒）駕及拒測累犯名單。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）

圖文／CTWANT

臺北市交通事件裁決所（以下簡稱裁決所）今（26）日第69次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有31名，其中酒駕累犯2次20名，酒駕累犯3次5名，酒駕累犯4次1名，毒駕累犯2次1名，毒駕累犯8次1名，先酒駕後毒駕1名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕拒測累犯3次1名，合計31名，臺北市累計已公布1,678人次（1,549名）。

本次公告名單罰鍰最高者為張哲綱，因毒駕累犯7次及毒駕累犯8次分別處罰鍰54萬元及63萬元（酒(毒)駕累犯3次以上者按前次金額加罰9萬），機車駕照2案各處禁考3年，罰鍰共計117萬元，因未繳納已移送強制執行。罰鍰次高者為叶榮駿，因酒駕拒測累犯3次，處罰鍰54萬元（酒駕拒測累犯者按前次金額加罰18萬），機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。蘇清泰酒駕拒測累犯2次，機車駕照處禁考5年，罰鍰36萬元已繳款結案。

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本次公告名單中23件已結案，2件申請分期繳款，餘7件未結案者全數移送強制執行，移送金額206萬元。

裁決所特別提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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