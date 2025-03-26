　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最新酒駕累犯名單出爐！「張哲綱」毒駕8次罰鍰117萬　送強制執行

臺北市交通事件裁決所今天（26日）第69次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）

▲臺北市交通事件裁決所今天公告最新酒（毒）駕及拒測累犯名單。（圖／臺北市交通事件裁決所提供）

圖文／CTWANT

臺北市交通事件裁決所（以下簡稱裁決所）今（26）日第69次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單計有31名，其中酒駕累犯2次20名，酒駕累犯3次5名，酒駕累犯4次1名，毒駕累犯2次1名，毒駕累犯8次1名，先酒駕後毒駕1名，酒駕拒測累犯2次1名，酒駕拒測累犯3次1名，合計31名，臺北市累計已公布1,678人次（1,549名）。

本次公告名單罰鍰最高者為張哲綱，因毒駕累犯7次及毒駕累犯8次分別處罰鍰54萬元及63萬元（酒(毒)駕累犯3次以上者按前次金額加罰9萬），機車駕照2案各處禁考3年，罰鍰共計117萬元，因未繳納已移送強制執行。罰鍰次高者為叶榮駿，因酒駕拒測累犯3次，處罰鍰54萬元（酒駕拒測累犯者按前次金額加罰18萬），機車駕照處禁考5年，罰鍰未繳納已移送強制執行。蘇清泰酒駕拒測累犯2次，機車駕照處禁考5年，罰鍰36萬元已繳款結案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次公告名單中23件已結案，2件申請分期繳款，餘7件未結案者全數移送強制執行，移送金額206萬元。

裁決所特別提醒民眾，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年，汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，建議民眾不要心存僥倖；因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25mg／L以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辧理。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

延伸閱讀
沒看錯！海景套房每戶僅56萬元　豪野人一口氣買下90間
婆家人吃飯圍一桌！媳婦落寞獨坐客廳痛哭「還要洗全家人碗」　尪只說這句話
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血
快訊／桃園狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫
快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度
「亞亞」居住證被吊銷離台　陸外交部強調：台灣不可分割
王世堅怨一直甲動「把立委當幼稚園點名」　柯建銘：要有嚴格紀律
退休長輩愛去中國旅遊！　大票曝「1優勢贏日本」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

最新酒駕累犯名單出爐！「張哲綱」毒駕8次罰鍰117萬　送強制執行

快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度

以前會買鈴聲！為何現在一票人「手機都靜音」　網點出3原因

她每天摸胸「什麼都沒摸到」！醫師警覺1事不對勁「查出乳癌」

毛孔怎麼關起來？專家「破解行銷話術＋揪出變大5兇手」第一竟然要怪爸媽

文創商品是淘寶貨　翻5倍賣？老闆PO製作過程喊冤：除了擺攤都在做

明天更熱「高溫上看35度」　周五起全台濕涼

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場1改變傻了：這裡是「先禁」國家

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

最新酒駕累犯名單出爐！「張哲綱」毒駕8次罰鍰117萬　送強制執行

快訊／今年首發「高溫黃色燈號」！4縣市上看36度

以前會買鈴聲！為何現在一票人「手機都靜音」　網點出3原因

她每天摸胸「什麼都沒摸到」！醫師警覺1事不對勁「查出乳癌」

毛孔怎麼關起來？專家「破解行銷話術＋揪出變大5兇手」第一竟然要怪爸媽

文創商品是淘寶貨　翻5倍賣？老闆PO製作過程喊冤：除了擺攤都在做

明天更熱「高溫上看35度」　周五起全台濕涼

楊梅休息站車禍4死！他驚見現場1改變傻了：這裡是「先禁」國家

國定假日修法再等等　今討論6小時仍卡關下週續審

【廣編】艾德懷斯攜手Lady M 打造「小白花聊心私所」！閨蜜微醺甜點套餐限時登場

柯以柔左腎發炎「住院8天花2178元」　出院謝台灣醫療：很棒好幸福

第55屆全國技能競賽分區賽　桃竹苗分署青少年選手勇奪7金

子瑜同款棒球帽全色系幫你找到！熱門紅色、卡其色　售價資訊一次看

樓下住戶要施工！他上夜班「白天無法睡」　過來人曝解法：超好用

交友神器滑到女工程師！自介「提1要求」嚇壞他　PTT吵翻了

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

占用的空間一樣多「為何搭捷運背包要前背？」　苦主吐原因爆共鳴

大罷免成功　民進黨就此一帆風順？

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

生活熱門新聞

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

鄰居爆亞亞狂嫌台灣爛　律師怒噴1句話

大降溫要來了！　「雨最多」時間曝

一票陸配「也開始討厭亞亞」　爆尷尬處境：只想低調

一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘

桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」

合歡山山難死者是臉書粉專版主！山友致哀

好天氣倒數！　「全台有雨」降12℃時間曝

大安區路邊「廢棄家具」比家裡的好！萬人爆感慨

「台中101」5年後開幕　盧秀燕：估創千億元業績

陸配剩她不肯走？小微黑歷史曝光「我嫁到台灣搞錢啊」

日作家認了「日本人對外國客反感」尤其3地區居民

揭趙駿亞「最恐怖1點」　媒體人搖頭嘆：我覺得噁心

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面