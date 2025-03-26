成大醫院響應紫色國際癲癇日　攜手關懷病友共創友善社會

▲成大醫院神經部團隊、台南市癲癇之友協會和癲癇病友，邀大眾一起響應紫色國際癲癇日。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應3月26日「紫色國際癲癇日」，成大醫院攜手台南市癲癇之友協會，舉辦癲癇衛教講座，透過專業知識與溫暖關懷，提高社會對癲癇的認識，並破除對癲癇的誤解與迷思，讓更多病友感受到支持與包容。

紫色國際癲癇日源於2008年，由當時7歲的加拿大女孩梅根（Megan Cassidy）發起。患有癲癇的梅根希望藉由紫色這代表色，讓社會更加理解癲癇患者的處境，並鼓勵病友勇敢面對疾病。此倡議獲得國際的廣泛響應，於2012年由加拿大國會立法通過，正式訂定每年3月26日為「紫色癲癇日」，關懷癲癇患者的力量也逐漸蔓延，成為全球性的行動。

成大醫院神經部主任黃欽威醫師表示，全球約有5千萬名癲癇患者，台灣則約有20萬名。由於社會大眾對癲癇的認識不足，許多病友仍面臨誤解與歧視，甚至因擔憂被貼標籤而選擇隱瞞病情，影響日常生活與心理健康。因此，紫色國際癲癇日不僅是宣導活動，更是社會關懷行動，呼籲大家共同打破偏見，給予病友更多理解與支持。

成大醫院長期致力於癲癇的醫療、研究與社會倡議，積極推動病友權益。黃欽威主任說明，癲癇是可透過正確治療，達到穩定控制的疾病，病友們不應該因疾病而遭受歧視或感到孤立。透過「紫色癲癇日」活動，向社會大眾傳遞正確觀念，讓更多人了解癲癇並非無法克服的障礙。活動現場由醫學專家和病友、家屬面對面諮詢討論，獲得即時建議與支持。此外，台南市癲癇之友協會在台南市政府社會局支持下，成立「癲勤日間作業設施」，幫助病友提升社會適應能力，強化自我價值，進而更好地融入社會。

成大醫院誠摯邀請大眾一同響應紫色國際癲癇日，透過穿戴紫色衣物或飾品，表達對癲癇患者的支持與關懷，送上溫暖力量。共同攜手打造更友善的社會，讓每位癲癇病友都能安心生活、自在前行。