　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

▲▼ 陳政谷2億元天價交保 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳政谷2億元天價交保遭撤銷，台中地院最新更裁結果曝光。（圖／記者白珈陽攝）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

九州博弈集團老闆陳政谷被稱為「中台灣賭王」，短短五年多就經手438億元賭資，並吸收刑事局三線二星前警政監林明佐成為內鬼。台中地院18日裁定九州集團總裁陳政谷、林明佐分別以2億及1200萬元金額交保，台中高分院26日撤銷交保裁定，發回台中地院更裁，稍早法院最新裁定出爐。

最新更裁結果為，林明佐仍為1200萬交保+電子腳鐐、限制住居出境出海8月，陳政谷維持2億交保+電子腳鐐、限制住居出境出海8月+居家讀取器。

▲▼林明佐1200萬交保遭撤銷，26日下午坐輪椅出庭 。（圖／記者許權毅攝）

▲林明佐1200萬交保遭撤銷，26日下午坐輪椅出庭 。（圖／記者許權毅攝）

台中地院17日裁定陳政谷以2億元天價交保金交保，限制住居，限制出境出海8月，停止羈押期間不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，每週應於指定時間至派出所報到。至於林明佐則於同日下午裁定以1200萬元金額交保。

針對此裁定，檢方不服提出抗告，台中地檢署認為，陳政谷、林明佐涉犯違反組織犯罪防制條例等重罪之嫌疑重大，且有羈押之原因，法院提出的無羈押必要之說明，及未命被告接受適當之科技設備監控是否足以防免逃亡，仍有疑義，為確保本案後續審判及執行程序之順利進行，落實國家刑罰權之公益，請求抗告法院依法審慎認定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃子佼拒道歉！王婉諭怒揭病態真相：鬼話連篇
鍾明軒：很多人不知台灣　阿滴、DK「講Taiwan 8成都懂
快訊／金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」
快訊／陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝
趙駿亞至少打過5任女友　恐怖情人失控有前奏
明更熱！衝上35度　周五高溫暴跌
旅日最後1天！司機一聽「台灣來的」遞上手寫紙條　內容暖炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／水泥車輾死騎士！妻急帶10萬交保救夫　道歉急喊：不是有意的

黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇

行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦

幫入獄友帶2歲女卻「搭拱橋」凌虐　他辯：從小被打大以為有效

快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

快訊／台76線貨車自撞翻覆！袖珍菇噴滿地....夫妻擦挫傷

洪淨中捷砍人突當庭下跪致歉！受害者父親悲憤怒斥：噁心八點檔

桃園聯結車左後輪整組脫落！對向等紅燈2騎士衰遭撞釀1傷

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

快訊／桃園情殺！狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【泰格與雪兒】十年之後

獨／水泥車輾死騎士！妻急帶10萬交保救夫　道歉急喊：不是有意的

黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇

行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦

幫入獄友帶2歲女卻「搭拱橋」凌虐　他辯：從小被打大以為有效

快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

快訊／台76線貨車自撞翻覆！袖珍菇噴滿地....夫妻擦挫傷

洪淨中捷砍人突當庭下跪致歉！受害者父親悲憤怒斥：噁心八點檔

桃園聯結車左後輪整組脫落！對向等紅燈2騎士衰遭撞釀1傷

快訊／國3「6車追撞」釀4傷！3歲女童疑吐血　警消送醫急救中

快訊／桃園情殺！狠男持刀狂刺女同事再自殘　滿地血雙雙送醫

獨／水泥車輾死騎士！妻急帶10萬交保救夫　道歉急喊：不是有意的

男人越來越愛妳的3個秘訣　滿足好勝心、了解愛好都是必學方法

G級女星笹倉彩「轉戰AV界」自曝是肉食女！　達人讚：比例絕佳

黃子佼「不知性影像未成年」拒道歉！她怒揭病態真相：鬼話連篇

行人不禮讓救護車還比中指　警政署怒了：社維法+妨害公務嚴辦

獨／粉絲跪求BKPP來台！　泰版《鬼家人》片商鬆口：敲碗收到了

幫入獄友帶2歲女卻「搭拱橋」凌虐　他辯：從小被打大以為有效

金賽綸老公再發聲！證實「妻子有過6年舊情」　憂鬱症發作自殘嚇壞他

中航與台船簽下兩艘大海岬選擇權　今年考慮再出售1艘舊海岬

快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

柯建銘不滿韓國瑜宣布開會　用拐杖怒槌桌子！意外砸徐巧芯

社會熱門新聞

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

泰妹來台搞雙飛+接力　淫媚眼神狂吸老司機

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

即／竹聯幫新幫主出爐！張榮興：膽敢宣布，立即逮捕

3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

中捷砍人案　洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹

黃子佼二審首開庭　部分認罪求改判

即／桃園男狂刺女同事再自殘！滿地血雙雙送醫

高雄甲仙驚見腐屍　旗山警竟請私人殯葬業處理

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

H級AV女優宣告引退！

男童吃麥芽糖跌倒！12cm竹籤「刺到顱底」

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

李燕昔認「分手趙駿亞原因太傷人」！

金秀賢放鳥台灣 　「超大咖天團」確定當救火隊

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

更多

最夯影音

更多

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面