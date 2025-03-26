快訊／吸收林明佐當內鬼！陳政谷2億交保被撤銷　最新更裁結果曝

▲陳政谷2億元天價交保遭撤銷，台中地院最新更裁結果曝光。（圖／記者白珈陽攝）

記者許權毅、戴若涵／台中報導

九州博弈集團老闆陳政谷被稱為「中台灣賭王」，短短五年多就經手438億元賭資，並吸收刑事局三線二星前警政監林明佐成為內鬼。台中地院18日裁定九州集團總裁陳政谷、林明佐分別以2億及1200萬元金額交保，台中高分院26日撤銷交保裁定，發回台中地院更裁，稍早法院最新裁定出爐。

最新更裁結果為，林明佐仍為1200萬交保+電子腳鐐、限制住居出境出海8月，陳政谷維持2億交保+電子腳鐐、限制住居出境出海8月+居家讀取器。

▲林明佐1200萬交保遭撤銷，26日下午坐輪椅出庭 。（圖／記者許權毅攝）

台中地院17日裁定陳政谷以2億元天價交保金交保，限制住居，限制出境出海8月，停止羈押期間不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，每週應於指定時間至派出所報到。至於林明佐則於同日下午裁定以1200萬元金額交保。

針對此裁定，檢方不服提出抗告，台中地檢署認為，陳政谷、林明佐涉犯違反組織犯罪防制條例等重罪之嫌疑重大，且有羈押之原因，法院提出的無羈押必要之說明，及未命被告接受適當之科技設備監控是否足以防免逃亡，仍有疑義，為確保本案後續審判及執行程序之順利進行，落實國家刑罰權之公益，請求抗告法院依法審慎認定。