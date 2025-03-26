文創商品是淘寶貨　翻5倍賣？老闆PO製作過程喊冤：除了擺攤都在做

▲老闆澄清。（圖／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友指出，在百貨看到一些號稱「台灣文創商品」，結果一查發現，竟然與淘寶上的商品一模一樣，且價差五倍以上。面對爭議，攤位老闆澄清，從未聲稱自己是文化創作者，攤位上也沒有標示「文創產品」，單純只是用販售自己所會的技能，「圖檔很容易被複製，這樣就要被講成是淘寶貨」。

攤位老闆在Dcard發文，「我就是你們口誅筆伐的那一位」，從來沒有說自己是文化創作者，攤位上也沒有寫文創產品，「我用我自己所會的技能做出擺飾販售，就因為列印圖檔是很容易被複製的這件事，就要被講成是淘寶貨」。

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他強調，上色仿石雕是以台灣河沙泥再生材料（樂土）灌模製成，再手工上色，與一般大量生產的淘寶商品有所區別。他希望大家能理解，這些作品都是自己花時間動手完成的，除了出門或出去擺攤外，幾乎都在工作。

他也貼出製作商品的過程，還有購買商業授權的資料，「我自己一個人買了兩台印表機，一台17個月、一台10個月，列印工作時長一台6929小時，一台4095小時。

貼文曝光，網友挺老闆，「推一個，不然看完那個文章真的會誤會，真的有在好好創作的人」、「從你的描述可以看出你很用心在製作，希望你能繼續加油」、「推一個，創業辛苦了」、「已支持原PO IG，有發表很多文章作品都很美」、「身為一個也是手作人，好想買你的東西」。

▼老闆貼出許多製作過程的影片。（圖／翻攝自Dcard）

