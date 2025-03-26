花蓮桐花小旅行報名起跑！農園採菜手作剝皮辣椒　品嚐客家料理

▲花蓮市公所自4月11日起規劃兩梯次「定定仔行-來尞桐花」小旅行。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

油桐花季就要到了！花蓮市公所將自4月11日起規劃兩梯次的「定定仔行-來尞桐花」小旅行，不僅可以走進客家農園體驗摘採龍鬚菜的樂趣，生態導覽和客家料理品嚐，欣賞桐花還能體驗自製剝皮辣椒，豐富遊程即日起開放報名，市長魏嘉彥邀請民眾踴躍參與，一同欣賞五月雪盛開美景。

▲油桐花一年一期的花季就要開始了，帶領更多民眾探訪城市中的花叢秘境。

油桐花一年一期的花季就要開始了，為了帶領更多民眾探訪城市中的花叢秘境，花蓮市公所4月起辦理桐花小旅行，帶領民眾「定定仔行」慢慢的走在桐花樹下，欣賞雪白花瓣飄落的美感，還要深度體驗農家生活與自然生態，以及手作客家傳統好滋味剝皮辣椒。

魏嘉彥表示，在過去油桐花與客家人的生活日常相當密切，花蓮市公所希望藉由小旅行從對生態環境的認識，進而了解客家文化的多元面向，歡迎民眾踴躍報名，感受花蓮市客庄文化的魅力。

「定定仔行-來尞桐花」小旅行，共分為4月11日、19日二梯次，每梯次報名人數限額30人，報名費用每人次600元（含午餐、手作、交通、保險），完成報名再送限量野餐籃及環保瓶。報名請上表單 https://forms.gle/cSeS2HKpxfpWQwZP9 ，或洽客行所專線03-8350315及花蓮市好客文化會館臉書粉絲專頁。