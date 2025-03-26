展現雲林文創魅力　Gift Yunlin禮遇雲林、YCDC文創市集登場

▲2025YCDC雲林創意設計中心以「Gift Yunlin禮遇雲林」為主軸，4月4-5日舉辦「YCDC文創市集」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025YCDC雲林創意設計中心以「Gift Yunlin禮遇雲林」為主軸，匯聚雲林山、海、平原的土地好禮，今（26）日由縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、計畫主持人蔡旺晉及諸多參展店家代表一同揭牌熱鬧開展，4月4-5日到YCDC虎尾館「YCDC文創市集」，享受濃濃雲林文創魅力的清明假期。

縣長張麗善指出，這一次自3月26日在YCDC推出「Gift Yunlin禮遇雲林」特展，匯聚雲林山、海、平原的土地好禮，透過YCDC雲林創意設計中心策展、規劃，將「雲林好禮」以不同主題、傳承的品牌、雲林的好風味以及永續發展來呈現；並於4月4-5日配合清明節假期，在建國一村舉辦文創市集，展售許多優秀品牌，邀請大家一起來感受雲林文創的魅力。

▲2025YCDC雲林創意設計中心以「Gift Yunlin禮遇雲林」為主軸，4月4-5日舉辦「YCDC文創市集」。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，專屬的禮盒設計，可以依照民眾的需求及預算，搭配禮盒內容，外觀則是呈現簡潔高雅的設計，展現雲林好物、好禮的品質；本次策展的主軸，則是將雲林的好禮以「禮遇時光」、「禮遇佳饌」以及「禮遇永恆」三個不同的面向呈現。

「禮遇時光」包含傳統創新品牌 x 雲林特色農產加工品 x文化創意產業，以青年傳承上一代的記憶與技藝，透過設計與創新，讓文化不斷層，呈現百年創新的文化溫度；「禮遇佳饌」以雲林最強農、漁、畜特產 x 在地青農小農品牌精選，來自雲林山海平原的餽贈，展現土地最純粹的滋味； 「禮遇永恆」則是呈現無毒農業、再生商品、循環設計 x 永續素材應用，以環境友善為核心，呼應聯合國 SDGs，展現雲林在地產業如何邁向永續發展。





「Gift Yunlin禮遇雲林」特展自3月26日起於YCDC雲林創意設計中心─斗六館、虎尾館同步展出，另外搭配兒童節與清明連假，也將於4月4日、4月5日於虎尾館舉辦「YCDC文創市集」活動，邀請超過30攤在地美食、文創手作、特色餐車等攤位齊聚一堂，將連假出遊的人潮帶入虎尾建國眷村，提高市集與進駐品牌的知名度。

▲「飛燕牌」為此次特展的新進駐品牌。（圖／記者游瓊華翻攝）