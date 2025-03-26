恐怖畫面曝！洗禮儀式變溺斃　他為救人不幸慘死

圖文／鏡週刊

瓜地馬拉在23日發生一起意外，一個宗教組織在阿蒂特蘭湖（Atitlán Lake）進行基督教受洗儀式，但過程中一名信徒沉入湖中，45歲男子蘇特（Miguel Sut）捨身救援，而信徒雖成功獲救，蘇特卻不幸溺斃。

據英國《每日郵報》報導，當時有名男子接受洗禮儀式，與一行人進入阿蒂特蘭湖中受洗，卻因重心不穩跌入湖中，這時在一旁協助儀式的蘇特立刻行動，另外2名男信徒見狀也跳下水救援。

未料蘇特在救援過程中發生狀況，整個人宛如遇上「抓交替」被捲入水中，其他人馬上開始營救蘇特。影片可見，岸上有女子不斷高喊，「他溺水了！他溺水了！」接著眾人合力將蘇特帶上岸，但這時蘇特已失去意識。隨後現場人員為他進行CPR急救，救難人員不久後抵達現場，但判斷他已身亡。

報導指出，受洗現場似乎並無專業救生員，只能由信徒合力救人。而蘇特雖在救人過程中不幸身亡，一度溺水的信徒則成功被救起。

???? Mundo l Homem morre afogado durante batismo em lago na Guatemala pic.twitter.com/NYLzv8660S — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) March 25, 2025



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