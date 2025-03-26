陳培哲等75位學者聲明　指言論自由遭壓縮「籲政府懸崖勒馬」

▲陸配亞亞昨離台，學者批政府濫用行政裁量。（圖／記者黃克翔攝）



生活中心／台北報導

中研院院士陳培哲等多位學者今（26日）發表聲明，批評總統賴清德上任後以民粹主義凝聚支持者，導致台灣言論自由空間遭受壓縮，甚至形容戒嚴時代的思想審查已經重臨台灣，呼籲民進黨政府應懸崖勒馬。

根據中央社報導，這份「捍衛台灣民主法治與和平安全」的聯合聲明，共有75位學者署名，發起人包括中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北，以及學者馮建三、盧倩儀等人。黃德北與馮建三、盧倩儀今早舉行記者會說明。

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聲明中以德國在納粹政權時期的歷史為例，指出集體沉默如何推向極權獨裁的深淵，並批評賴總統上任後，透過妖魔化中國大陸及打壓異議的方式，激化台灣社會對立，進一步鞏固其支持者的向心力。

此外，他們提到陸委會以行政命令要求支持武統言論的陸配亞亞離境，認為這種濫用行政裁量的做法，違背政府保護人權的民主法治精神。

黃德北在記者會上表示，這份聲明的發表是因為賴總統近日提出的17項措施，包括恢復軍法審判、限制兩岸學術與文化交流等，還有移民署取消陸配亞亞居留許可並強制其出境，這些舉措讓許多人對台灣政治緊縮和兩岸關係惡化感到憂心。

黃德北指出，儘管在當前形勢下發表這份聲明面臨很大壓力，雖然許多人認同這些看法，但卻不便擔任發起人，他們也能夠理解。