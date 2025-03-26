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雲林虎尾木棉花爆發！雲145線成最美花道　週末賞花正當時

▲雲林最美的木棉花道3月份開始迎接盛開期，2排近千棵木棉花開滿橘紅色花朵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林最美的木棉花道3月份開始迎接盛開期，2排近千棵木棉花開滿橘紅色花朵。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

立春之後各地「大爆花」，雲林虎尾鎮雲145線木棉花大道，橘紅色花朵盛開2公里，車道邊、路肩覆蓋朵朵木棉花，為免造成交通危險，清潔隊定期派員「大風吹」，當地民眾表示，現況已開約8成，本週末是最佳賞花時機。

虎尾埒內社區發展協會理事鄭宗坤指出，從興隆毛巾段到145乙線，綿延約2公里的木棉花道，被民眾譽為「縣內最美的木棉花道」，現下開始迎來盛開期，近千棵木棉花開滿橘紅花朵，人行道滿地落花相當浪漫，在早上10點、下午1點左右，陽光最能映出花色盛況，目前觀察木棉花道大約已開8成，雖比以往晚一週迎接盛開季節，預計本週末將迎接最美的賞花時機，將持續清明連假。

虎尾鎮長林嘉弘表示，縣道145線是虎尾至西螺、二崙的重要聯絡道路之一，故往來大小型車輛眾多，呼籲民眾賞花時一定要注意交通安全，千萬別隨意停放車輛就欣賞，拍攝美景時也要注意自身安全，別穿梭道路取景。賞花過後不妨到週邊景點遊覽，感受下虎尾小鎮的熱情。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，由於木棉花朵較大，為避免滿地的花朵絆倒路人，因此將派員早晚一次巡視、撿拾落花，另根據「雲林縣道路清潔維護補助標準」，補助鎮公所清潔隊辦理道路清潔工作，由清潔隊員們掃除木棉花道、道路外側落花，確保民眾用路安全。

▲雲林最美的木棉花道3月份開始迎接盛開期，2排近千棵木棉花開滿橘紅色花朵。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清潔隊員們用吹葉機掃除木棉花道、道路外側落花，確保民眾用路安全。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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