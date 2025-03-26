主人逃命！南韓山火「狗狗拴家門口」絕望畫面曝　燒傷缺氧逃不了

▲ 許多犬隻被狗鍊拴住，無法逃跑。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡等多地發生大型山火，民眾紛紛逃命，部分居民飼養的犬隻卻遭獨留火場，因狗鍊沒解開，即使因濃煙難以呼吸、被火燒傷也無法逃跑，只能在家門口瑟瑟發抖，畫面令人於心不忍。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，動保團體WEACT自23日起在山林大火災區展開動物救援行動，從起火點開始進行搜索，並前往附近避難所，向居民確認是否有來不及逃跑的動物，26日公開救援過程畫面。

影片中山清郡一間民宅被燒成焦黑廢墟，一片死寂的院子裡卻有一隻狗蜷縮著身體，躲在傾倒的狗屋中，被發現時呼吸非常微弱，因被火燒傷，一隻眼睛睜不開，但脖子上仍掛著長長的狗鍊，鐵鍊上還有焦黑的碎屑不斷剝落。

事後工作人員聯絡上飼主，但對方僅稱，「當時因狀況緊急，實在無法解開狗鍊，就拜託你們了」。WEACT趕緊將狗狗送往醫院，但當時狗狗已經情況危急。

WEACT指出，沒能逃難的犬隻注意到人類動靜，村子裡四處傳來吠叫聲，彷彿在求救一般。工作人員聽見倒塌的樹木後方依稀傳來微弱哀鳴，涉險深入後竟發現一隻邊境牧羊犬，被獨留在又灰又黃的煙霧中。

狗狗看見WEACT人員時興奮向前，卻因狗鍊束縛無法靠近。眼看上方電線的橡膠外層已經燒到融化，不斷濺出火花，工作人員趕緊解開栓在地上的狗鍊扣環，暫時將鍊子繞在狗狗脖子上，抱著牠快速衝下山，目前仍在尋找飼主。

許多獲救犬隻都出現缺氧症狀，已送往醫院治療。WEACT對此表示，雖然也有人盡力保護寵物，實際上卻有許多寵物在主人緊急撤離時無法同行，現實令人心酸，「希望所有生命都能受到保護與尊重」。