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深化保健作物合作！花蓮攜手順天堂藥廠　開創健康農業新契機

▲▼順天堂藥廠總經理莊武璋率團實地參訪與在地農友面對面做更深入的探討交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼順天堂藥廠總經理莊武璋率團實地參訪與在地農友面對面做更深入的探討交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣以優良的空氣品質、純淨水源及肥沃土壤，具備發展高品質中草藥及保健作物的潛力。今年1月縣長徐榛蔚率隊拜訪知名科學中藥藥廠順天堂，針對技術交流、產銷合作等議題進行深入討論，期盼攜手推動保健作物產業的升級與發展。為深化合作可能性，順天堂藥廠總經理莊武璋25日率團回訪，實地參訪與在地農友面對面做更深入的探討交流。

▲▼順天堂藥廠總經理莊武璋率團實地參訪與在地農友面對面做更深入的探討交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，縣府近年積極推動健康城市計畫，並與各單位協力，提供農民技術輔導與獎勵政策，鼓勵農業朝向高經濟價值的保健作物發展。此次順天堂回訪，象徵著產業與企業的進一步對接，透過大企業的契作需求與專業經驗，將有助於縣內農友優化種植管理、提升產品品質，進而拓展更穩定的市場通路。同時邀請花蓮縣有機農業諮詢委員國立台灣大學食品科技研究所沈立言教授一起參與，給予花蓮縣更多學術專業的指導。

▲▼順天堂藥廠總經理莊武璋率團實地參訪與在地農友面對面做更深入的探討交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

順天堂藥廠團隊於25日造訪多個農作物產地，包括江玉寶有機農場（百合、山苦瓜）、佳豐有機農場、溫伯力生物科技公司等處，莊武璋總經理表示，順天堂長期致力於高品質中藥原料的開發與應用，近年來更積極尋找適合台灣本地種植的中草藥品種，以確保原料供應的穩定性與品質可控性。此次回訪花蓮，不僅希望深入了解花蓮縣內保健作物的種植環境與生產模式，更期待能有機會與當地農友建立合作關係。

▲▼順天堂藥廠總經理莊武璋率團實地參訪與在地農友面對面做更深入的探討交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，花蓮縣政府持續推動農業與健康產業的結合，透過技術輔導、產銷對接與品牌行銷，提升在地保健作物的附加價值，並打造花蓮成為全台中草藥及保健作物的重要生產基地，邁向健康農業與大健康產業的新里程碑。
 

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