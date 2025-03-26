疑劈腿未成年！她曝與「海巡王子黃彥誠」3年前對話：是個慣犯

▲桌球「海巡王子」黃彥誠身陷桃色風暴。（翻攝自threads @prince_huang311）

圖文／鏡週刊

擁有帥氣外表、被封為「海巡王子」的桌球國手黃彥誠，近日捲入出軌桃色風波，21日一名胡姓女子突然在Instagram上與黃彥誠的女友道歉，表明自己是小三身分，甚至公開兩人的私密對話，透露曾傳送性感照與私密影片。

事件爆發後，沉默4天的黃彥誠於昨晚（25日）在Instagram及threads發了一張黑底白字道歉聲明。未料，threads底下有另一名女子貼出自己3年前與黃彥誠的對話，並留言：「那這個呢 我那時候國中而已。」

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黃彥誠昨晚發出道歉聲明，承認在兩性關係上犯下錯誤，但此舉是否影響其國手資格？桌球協會祕書長葉國欽表示，今（26日）將正式發文要求黃彥誠到協會親自說明。同時，桌協將召開選訓委員會，評估黃彥誠的國手資格是否受影響。

關於事件始末，有網友在Dcard說明，起初胡女先是突然在黃彥誠粉絲的Line群道歉「我很抱歉，不應該被黃彥誠蠱惑，以至於跟他上床，破壞他跟他女友的感情」。

後續胡女又在IG上大動作發布一連串限時動態道歉，甚至標記黃彥誠的正牌女友，坦承自己是第三者，「身為女生卻傷害另一個女生，我不會再打擾他們的生活」，限時動態中也有多張疑似與黃彥誠的露骨對話紀錄。

▲胡女在黃彥誠粉絲line群曝光事件，並於個人ig貼出多張對話紀錄。（翻攝自Dcard）

事件曝光後，黃彥誠將IG貼文全數隱藏，並且申請退出原本報名參賽的WTT奧托切克支線賽，與搭檔郭冠宏的男雙比賽也一併取消。

神隱4天的黃彥誠昨晚終於發布道歉聲明，「本人黃彥誠在兩性議題上犯下錯誤，對社會大眾造成不好的觀感，讓大家失望了。經此事件發現自身問題、檢討省思、深切悔悟，並從中獲取經驗，日後定將記取教訓、修正思想觀念與行為，專注在訓練與學習上。對不起」。

然而，有另一名女子在貼文下留言，疑似想為自己討公道，她在threads上貼出與黃彥誠的對話，並寫道，「今天打開脆突然都是這件事，看了一下名字很熟悉就去搜尋，結果是同個人，2022年的時候我國三而已 沒成年，打遊戲認識的，那時候也不知道他是桌球國手，後來查名字才知道，他這樣好像也不是第一次了，是個慣犯 」。

現年22歲的黃彥誠，其世界排名61，僅次於林昀儒、高承睿、馮翊新等桌球好手，有著亮眼外表的他時常在網路上與網友、粉絲互動，回應文章及留言，因此被封為「海巡王子」，如今卻爆出出軌醜聞。



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