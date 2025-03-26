不生小孩老了誰照顧？一票人曝1殘酷現實： 比沒孩子更慘

▲一名女網友不想生小孩，又怕老了沒人照顧。（圖／示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

台灣少子化的問題越來越嚴重，就有一名女網友在網路上發文，表示自己不想生小孩，但媽媽卻反對，認為這樣未來老了沒人陪伴。不過，雖然原PO覺得媽媽的話有道理，但也怕小孩生下來不孝順，貼文一出立刻引發網友討論。

讓名女網友在PTT以「不生小孩 將來生病躺床誰來陪？」為題發文，表示她自己不太想生小孩，但媽媽卻持反對意見。媽媽認為「老人就要有人陪、分擔，像人老了會去看醫生，也是要小孩陪。而且人老到躺床了，還是會希望有人來探望、來關心，那妳沒小孩，有誰會來關心妳。」

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原PO聽完媽媽一番話，雖然覺得蠻有道理「但生了萬一他不孝怎辦？！」因此便提問「不生小孩，將來生病躺床誰來陪？」

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言表示「只能寄望AI看護機器人了，到你老了商品應該很成熟了，不用怕沒小孩被看護虐待或捲走存款」、「沒人陪就孤獨死，所以一堆單身者都希望開放安樂死」、「有小孩結果躺病床不來陪你不是更慘，久病無孝子還不懂嗎」、「年輕時就好好工作賺錢、存錢，以後可以找朋友揪團住養老院啊」。

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