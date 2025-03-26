沈伯洋稱藍推「賣國公投」　藍幕僚酸：中選會不是才說沒效力？

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會昨把反廢死、反戒嚴公投排入議程，並在藍白立委人數優勢下，將公投案逕付二讀，民進黨團質疑「違法會議無效」，民進黨立委沈伯洋也說，大罷免二階還沒成之前，擋不住國民黨賣國的決心。國民黨青年部前主任、羅智強辦公室主任陳冠安今（26日）狠酸，幾天前國民黨將公投案列入院會議程，中選會主委李進勇才稱公投通過也無效，然後過了幾天，在李進勇眼裡沒有效力的公投案，竟然就搖身一變，成為沈伯洋嘴裡的賣國公投？是在玩什麼矛盾大對決？

沈伯洋指出，「國民黨用違法會議硬闖賣國公投，大罷免二階還沒成之前，擋不住國民黨賣國的決心，昨日法定會議在六點結束，結果國民黨六點之後直接違法開會，錯誤使用第22條的規定，然後硬是表決，將離譜的公投案逕付二讀。」若這個公投案通過，會直接幫中國開兩年可以侵犯台灣的空窗期，甚至直接鋪陳和平協議。

陳冠安對此諷刺，「沈黑熊要造謠以前，有先問過李進勇嗎？」幾天前國民黨將公投案列入院會議程，中選會主委李進勇受訪時才稱公投通過也無效，然後過了幾天，在李進勇眼裡沒有效力的公投案，竟然就搖身一變，成為沈伯洋嘴裡的賣國公投？這是在玩什麼矛盾大對決？

陳冠安質疑，賴政府的官員說通過也沒效力，賴清德的愛將說效果可大了？沒有法律效力的公投也可以賣國、滅台？民進黨是不是要先吵一下架，先決定公投案到底有效沒效？還是說這是薛丁格的公投，介於有效和無效之間？

陳冠安感嘆，時常看到民進黨造謠先射箭再畫靶，但一次畫兩個靶，還真是第一次看到。真不愧是認知作戰大師沈黑熊，87名黑熊射手可以兵分3000路來抗中保台。招數有沒有效不知道，但真是夠奇了！鑼鼓喧天地舉辦「人民是頭家」宣講，然後連在野黨推個公投，要讓人民來做主也怕成這樣，還夸夸其談更大的民主？根本笑話。