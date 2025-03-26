陳水扁嘆郭瑤琪含冤莫白被推死　「一生清廉自持被羅織整肅」

▲陳水扁參加郭瑤琪入殮法會。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前交通部長郭瑤琪因「主動脈剝離」不幸病逝，享壽69歲。郭瑤琪曾捲入茶葉罐兩萬美金收賄案，遭法院判刑8年定讞，但她生前不曾放棄爭取平反，熟識郭的好友也都堅信其清白。昔日長官陳水扁昨也赴靈堂弔唁。陳今（26日）表示，一生清廉自持的郭部長因南仁湖案被羅織整肅，不只沒有收受2萬美金的金流，業者也沒有參加促參投標，只憑前後矛盾的唯一自白，就硬咬受賄罪嫌定讞，而非常上訴推給再審，再審推給非常上訴，就這樣推來推去，把含冤莫白，沉冤未雪的郭部長給推死了，不捨郭瑤琪含冤而死。

回顧郭瑤琪的公職生涯，她在2006年出任交通部長，任內完成總長12.9公里的雪山隧道工程，至今一直是北部與宜蘭花東地區的交通要道；但後來因國道電子收費系統（ETC）爭議下台。在郭瑤琪卸任交通部長後，檢調單位監聽南仁湖集團疑涉浮報捐贈逃漏稅案，監聽到負責人李清波打電話給兒子李宗賢送兩罐茶葉，內放了2萬美元給郭瑤琪兒子的出國留學費用。

隨後，檢方指控郭瑤琪在台鐵台北車站招標案中貪汙起訴。一審、二審均以無對價關係判郭瑤琪無罪。高院檢察官再提起上訴，更一審逆轉改依職務收賄罪重判八年、褫奪公權四年；最高法院發回更審需請高院再查明「原判決未能明確指出何種對價關係的合意」以及「未具體指出與郭瑤琪那些特定職務行為有關」。郭瑤琪上訴後，被最高法院以程序不合駁回，郭於2014年1月8日入監服刑。然而根據監察院報告，該案從未查出兩萬美金、茶葉罐數量，且李清波說詞始終反覆，引起外界質疑。

對於昔日部屬，陳水扁表示，臨時變更行程到台北二殯，參加郭瑤琪部長的入殮法會，瞻仰遺容，並向郭部長致敬感謝及告別。哀慟逾恆的彭光輝教授緊抱阿扁，誓言為愛妻瑤琪含冤而死討回公道。

陳水扁指出，一生清廉自持的郭部長因南仁湖案被羅織整肅，不只沒有收受2萬美金的金流，業者也沒有參加促參投標，根本談不上有所謂的對價，只憑口說前後矛盾錯誤百出的唯一自白，就自由心證硬咬受賄罪嫌定讞。

陳水扁直言，不只蔡英文總統及蘇貞昌院長都力挺郭部長無罪，監察院的調查報告也說郭部長是冤枉的，籲請提出非常上訴；高檢署更臚列14大冤情疑點聲請再審。結果非常上訴推給再審，再審推給非常上訴，就這樣推來推去，把含冤莫白，沉冤未雪的郭部長給推死了。

陳水扁回顧，2000年12月10日特赦被指控搶劫殺人的「無罪罪人」蘇炳坤，當時非常上訴及再審已各提4次全遭駁回，只好行使總統的政治特權，宣布罪刑宣告無效。蘇炳坤再打再審官司終獲改判無罪，同時拿到冤獄賠償金。