圍棋老師如「新北毛畯珅」　一句話揪出12童受害

▲新北市爆出有圍棋老師利用學童到其住家上課時，拍攝猥褻畫面得逞，至少12幼童受害。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市一間幼兒園2024年9月被爆出，園長兒子毛畯珅擔任園內教保員時，涉嫌自2022年起，至少對39名幼童性侵、猥褻、偷拍兒少性影像得逞，事件曝光後，毛畯珅一審重判有期徒刑28年，二審加重改判28年8月。然而毛畯珅案並非單一個案，本刊調查，新北市去年底一名李姓圍棋老師利用在家教圍棋才藝，對幼童猥褻得逞，檢警查出至少有12名孩童受害，一審結果本（3）月出爐，李男被重判有期徒刑22年。

回顧整起事件，去年8月底，新北一家頗受家長歡迎的私塾「圍棋教室」，主要針對6歲至9歲孩童教課，有不同時段課程供家長選擇，一位家長在孩子下課後詢問：「今天過得怎麼樣？」，孩子卻緊張地把家長拉去旁邊說：「老師今天摸我！」讓家長警鈴瞬間大響，幾經確認孩子所述的真實性後，竟發現2名孩子都慘遭老師伸出狼爪，一面火速向轄區警方報案，一面安撫孩子情緒、並進行心理建設，孰料這段揭發惡狼補習班的過程卻遠比想像中漫長艱辛。

當事家長指出，儘管事先曾與警方聯絡，但中午11點帶著孩子前往報案，幾經輾轉最終於新北婦幼隊完成報案手續，做完筆錄踏出警局已是隔天凌晨。所幸警方察覺事態嚴重，火速請票逮人，同時大規模搜索老師家，並在扣押的監視器畫面中，發現至少12名孩童受害，可見事態嚴重。這名圍棋老師也因此自去年9月案發後收押至今。

▲北市幼兒園園長兒子毛畯珅擔任教保員時，涉嫌對39名幼童性侵、猥褻得逞，並偷拍兒少性影像達306次。

讓家長更感驚恐的是，警方在老師家中搜出的監視器畫面中，除發現受害幼童人數眾多外，李姓教師還會刻意將幼童引導至監視器前，以此拍下畫面，若幼童不從，李男則會利用老師權威要脅幼童，「你不讓老師看，老師就不跟你好了」等語，進而得逞，相關記憶卡更是保留長達3年時間。

然而隨著案件偵辦的推進，當事家長也逐漸發覺偵查系統中的缺陷。家長指出，事件發生後，因孩子年紀尚幼，家長火速聘請律師協助處理，但檢察官擔心大人在旁影響，拒絕家長和律師陪同偵訊，導致幼童於偵查庭結束後情緒不穩，讓家長相當不滿。

讓家長更氣憤的是，幼童曾表示，李姓老師早在大班時期就曾對其猥褻得逞，而李男也於筆錄中坦承犯案，但此次犯案卻未被檢察官納入起訴範圍，僅以有明確犯案過程的監視器為主，讓家長質疑，在一罪一罰的情形下，是否因此讓該名老師刑責有所減輕？

▲家長控訴檢察官偵訊幼童時不讓律師陪同，甚至僅採證監視器畫面，忽略孩童供述；新北檢澄清偵訊時有社工陪同。

對此，新北地檢署回應指出，根據《性侵害防治法》第18條規定，被害人之法定代理人、配偶、直系或三親等內旁系血親、家長、家屬、醫師、心理師、輔導人員、社會工作人員或其信賴之人，經被害人同意後，得於偵查或審判時，陪同被害人在場，並得陳述意見。本案為保護證據能力，避免後續庭審期間遭到質疑，因此當下由社工陪同一起進入偵查，相關程序完備，後續也經法院判處犯嫌有期徒刑22年。

資深律師黃柏榮則指出，以此案來看，若未成年人為被害人，家長（或法定代理人）與律師可陪同在場，若父母在場會影響偵辦進行，才會禁止陪同，通常為保護未成年人，一般會安排社工在熟悉未成年人後，由社工進行陪偵。

黃柏榮表示，性犯罪案件多因其私密性，很難有直接的證據，因此被害人證詞、當下反應、哭訴等會是重要證據。他建議事發當下立即報警就醫，以作為日後在法庭審理中加強證詞可信度的重要依據，若被害人未成年，對於證詞證據等的嚴格程度也應該降低，不能因監視器未拍下就不列入偵辦範圍。

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