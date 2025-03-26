AI觀光戰情室力推智慧觀光　南投縣獲台北智慧城市展創新應用獎

▲南投縣數據驅動智慧觀光服務獲第12屆「智慧城市創新應用獎」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府推動「智慧觀光」有成，日前參與2025台北智慧城市展，以「南投縣數據驅動智慧觀光服務」從60件參賽作品中脫穎而出，獲第12屆「智慧城市創新應用獎 」。

台北智慧城市展由台灣智慧城市產業聯盟、台北市電腦公會、高雄市政府主辦，縣府觀光處長陳志賢18日代表赴南港展覽館領獎，並邀請各界人士及民眾到場親身體驗該縣「打造南投AI戰情室，數據驅動智慧觀光」特展，呈現南投縣運用AI技術與大數據分析，推動智慧治理與觀光升級的成果。

陳志賢表示，縣長許淑華自上任以來便以數位智慧串聯農業、交通、觀光等開創南投新風貌，尤其為提升旅遊服務品質，導入AI大數據分析打造「南投AI觀光戰情室」，每日高達1萬6千筆的即時更新數據量、來自4萬5千個來源平台，可處理114萬多旅客訂單，並蒐集來自供應商、旅客、OTA通路以及網友評價、討論文章等多元數據資產，再藉由AI輔助導讀，至今已協助觀光處精準制定多項政策，提供整體觀光環境及產業最佳解方。

陳志賢指出，本次展覽規劃五大主題展區，包含「南投智慧觀光策略」呈現南投如何推動智慧觀光；「觀光AI戰情室」邀請參觀者扮演南投觀光戰略指揮官，體驗如何透過數據驅動決策；「南投智遊行」LINE OA主題區展示「與工研院共同開發的小鹿鹿自導式智慧導覽系統、數位旅遊護照等；而「南投好交遊」則展現南投智慧旅運，南投擁有全台最多16條台灣好行路線，此次展區包含結合公車動態、乘車路線規劃及線上訂票服務的「南投好交遊平台」及全台率先推出「QR CODE好行交通旅遊套票」，運用於南投10條台灣好行路線；另於「南投旅遊」讓參觀者一次掌握南投最新旅遊資訊南投七大旅遊軸線、永續旅遊遊程、四季精彩活動等，提供豐富多元的體驗。

苗栗副縣長邱俐俐、南投客運董事長郭子寬、嘉義市觀光新聞處長張婉芬、雲林縣計畫處副處長蘇建蒼、工業技術研究院經理張耀元、豐趣科技總監高聖哲、遠傳電信技術副理張于漢、巨鷗科技副總經理白弘杰等都到場觀展並指導；縣府表示，未來將持續深化數據驅動觀光服務，透過AI與大數據分析，精準掌握市場需求，打造個人化旅遊產品與最佳行銷策略，提供旅客更便利旅遊環境，更多訊息請上南投旅遊網查詢https://travel.nantou.gov.tw/。