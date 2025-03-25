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台灣新地標「台中101」5年後開幕　盧秀燕曝地點：業績上看千億

▲盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）

▲市長盧秀燕今天表示，台中101大樓就是位在台中市府旁的國泰大樓，開幕後台中百貨業績上看千億元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台北101與國泰人壽兩大龍頭企業昨（24）日宣告攜手進軍台中，將共創嶄新地標。市長盧秀燕今日出席市政會議前受訪表示，台北101要在台中設置的百貨商場已在興建中，根據資料，台中101地點就在市政府旁邊預計興建的國泰人壽大樓，預料2030年開幕，屆時整體台中百貨市場營業額上看千億元。

盧秀燕指出，台北101要在台中設置的百貨商場已在興建中，根據資料，就在市政府旁邊預計興建的國泰人壽大樓，這棟大樓預計興建地下7層、地上34層，據興建資料來看，地下1樓到地上7樓作為商場使用，應該是101要使用的場址，預計將投資約新台幣45億元，整體投資額上看百億元，可望創造上千個就業機會，預期2029年完工、2030年開幕，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億。

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▲▼ 台北101，台中101,置地廣場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中101就在市政府旁邊預計興建的國泰人壽大樓 。（圖／資料照片）

盧秀燕指出，針對台北101要進駐台中，有這麼多工商業界看好台中、投資台中，她深表感謝並歡迎。另外，她看到日前台北南港LaLaport開幕，生意非常好，大排長龍，民眾不用去台北排隊，台中就有LaLaport，而且台中LaLaport有很多獨家內容，商品也非常齊全，歡迎到台中來逛LaLaport。

經發局表示，台中是中台灣七縣市消費重鎮，擁有南來北往交通區位優勢，人口已一舉突破286萬大關。百貨零售市場不斷擴張，除新光三越、大遠百年年穩坐全台業績店王店后，MITSUI OUTLET PARK三井台中港及東區LaLaport營業額也穩定成長，伴隨全國最大商場的「D-ONE第一大天地」去年動土、漢神洲際購物中心也已上梁迎向完工，再加上「置地廣場 台中」將進駐，國內外百貨龍頭紛紛加入台中消費戰局，未來台中整體百貨市場營業額將上看千億，並帶動台中整體經濟發展，創造更多就業機會。

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