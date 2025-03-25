直播馬拉松全程　男子意外拍到董事長牽小三

▲人在做攝影機在看！男參加馬拉松開心直播，背後情侶意外被曝是老董婚外情。（圖／翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國無錫在本月24日舉辦一場馬拉松活動，其中一名男性參加者，在現場開心直播，沒想到意外曝光一段婚外情，還被爆出是老董當眾跟小三親熱。

中國網友這兩日熱烈討論這則消息，在這場馬拉松活動上，一名男子開心直播，想記錄馬拉松全程，男子身後的許多參賽者也一同入鏡。不過從男子的鏡頭中，拍到一名年齡較長的參加者，跟一名女子當場手牽手參加比賽，關係親密。一開始大家並沒有發現任何異狀，網友也只覺得，可能是妻子來為老公加油打氣伴跑。

▲這場馬拉松，意外曝光一段婚外情。（圖／翻自微博）

▲這名老年男的來頭也不小，被網友起底是「遠光軟件」董事長陳利浩。（圖／翻自微博）

不過事後傳出，由於男子的這段直播，意外曝光這位老年男的背景與婚外情，原來與老年男手牽手的女子，竟然是老年男的小三。而這名老年男的來頭也不小，被網友起底是「遠光軟件」董事長陳利浩。現在也傳出，陳男的正室妻子看到這段直播後，已經有所「動作」。

網友們對此消息也紛紛直呼：「兩人就是志同道合才會在一起！」、「搞不好是爸爸帶著女兒跑XD」、「馬拉松直播變捉姦實錄。」、「現在連小三都要走陽光路線了。」



更多鏡週刊報導

中國客預訂日本民宿住1人 結果偷來6人！被弄成垃圾屋還帶走設備

日本華僑預計明年「破百萬人口」 只說中國話、不說日語也能生活

【41J肉聲】中配「亞亞」離境今壓線！連中國網友都酸爆她 裡外不是人