玩具弄幾下　突下腹爆痛「子宮積水出血」！醫曝：經期前容易發生

▲原PO痛到整晚睡不著。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，生理期來臨前一周跟男友壞壞，因為太大力導致陰道深處疼痛，但她不以為意，前幾天晚上用完玩具後，下腹超級痛，吃了止痛藥仍未改善。醫生表示，子宮附近積水及出血，似乎是卵泡受到撞擊，尤其是經期前容易發生此狀況，更嚴重的話就是黃體破裂。

女網友在Dcard發文，前一周跟男友壞壞時，因為太大力導致深處疼痛，但她不以為意，前幾天洗完澡後，突然很有興致，拿玩具「稍微用了幾下」，結果下腹超痛，她一整晚輾轉難眠，吃了兩種止痛藥都沒有效果，隔天一早忍著痛去看婦產科。

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到了診間，醫師一聽她有性行為，還問怎麼沒有男友陪同就診，讓她當下尷尬到不行。檢查後，醫師告知她子宮附近有積水與出血情形，可能是卵泡受到撞擊，特別是在接近月經來潮前，更容易出現這種狀況，若情況再惡化，可能會導致黃體破裂。

原PO嚇壞，奉勸所有女性，「月經如果快來的話就先放下性慾吧，真的快痛死」，如果有類似情況一定要趕緊就醫。

貼文曝光，掀起網友討論，「祝妳早日康復，看文字就覺得好痛」、「我有過，痛到暈倒，呼吸不順，全身無力」、「我有一次也是這樣，結果醫生是拿針筒，從下面把血抽出來，妹妹裡面塞紗布止血，出血再多就要送醫院開刀」、「月經前愛愛不要太用力撞，女生要自己用按摩棒也是」、「我也有過，直接兩眼一片白，冒冷汗只能蜷縮」。

耕莘醫院婦產部主治醫師葉海健醫師指出，像這類因黃體破裂導致內出血的案例，常發生在患者下次月經來臨前一週左右，且多半是在激烈的性交後，會發生持續性、劇烈的下腹腫脹疼痛。